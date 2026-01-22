台灣成洗腎王國！衛福部拚2035年「居家透析」達18% 減少醫院奔波

記者簡浩正／台北報導

台灣洗腎人口超過9萬人。(示意圖／南投醫院提供)

台灣有「洗腎王國」稱號，據統計洗腎人口超過9萬人。衛生福利部與台灣腎臟醫學會正式發布《台灣居家透析白皮書》，宣示台灣透析政策從「以醫院為中心」邁向「以家為核心」，提高居家透析比率。衛福部部長石崇良表示，這是因為看到國際趨勢，加上國人自我照護能力逐漸提升，還有科技協助，目標2035年要將居家透析比率由目前的8%提升至18%。

台灣已邁入超高齡社會， 估計2050年台灣扶老比將達 1.4:1 的衝擊。白皮書工作小組召集人許永和指出，「無人陪病、無人接送」將成為常態。此時，居家透析不僅是治療選擇，更是化解照護斷層的關鍵。他提出具體數據佐證：相較於傳統院所血液透析 1:4 的護病比，居家透析可達 1:30，大幅釋放 77% 的護理人力，是維持醫療體系運作的關鍵解方。

台灣腎臟醫學會理事長陳金順則指出，疫情後，「強化醫療韌性」已成為各國的核心戰略 。包括美國、香港、泰國等國皆積極推動相關政策，「居家透析」除了是治療的選項，亦提供一個韌性醫療的新策略。

衛生福利部與台灣腎臟醫學會共同發布《台灣居家透析白皮書》，宣示啟動國家級醫療轉型。（圖／記者簡浩正攝影）

許永和進一步說明，白皮書設定了明確的國家目標：2035 年居家透析盛行率達 18%。為達成此願景，學會提出了具體的「五大行動策略」：

1、支付政策改革： 以「醫院領航」與「成果導向」為核心，透過健保誘因鼓勵院所轉型。

2、醫病教育賦能： 強化醫護專業訓練，推動「醫病共決（SDM）」，讓腎友具備自我照護能力。

3、多元在地整合： 落實分級醫療，將透析服務與社區長照資源整合，實現「透析在地化」。

4、數位遠距創新： 導入資訊管理系統與智慧應用，透過遠距醫療跨越距離限制。

5、透析品質卓越： 建立高品質指標，讓台灣經驗成為全球居家透析的典範。

針對白皮書的政策目標，健保署副署長張禹斌表示，健保署致力於腎臟防治與延緩腎功能惡化。若能善用腹膜透析與居家透析，既能讓病人在家安全治療、提升生活品質，也能降低醫療行為對環境的衝擊。為此，健保署於114年維持編列4億3350萬元，專款用於鼓勵院所加強推動居家腹膜透析與居家血液透析，提升照護品質。健保署期盼能藉此擴大居家透析的覆蓋範圍，同時結合遠距智慧醫療，增強以病人為中心的服務品質，落實醫療永續的願景。

石崇良表示，新冠疫情之後，各國都將機構式透析服務轉為居家為主的透析模式，例如新加坡、澳洲都已經拉到20%以上；除了國際趨勢，過去民眾對腹膜透析可能會擔心自行操作相關的照顧壓力，現在國人自我照顧能力已經逐漸提升，再加上科技的協助，現在居家可以搭配遠距設備得到更好的協助，相信是可以慢慢推廣上來。

