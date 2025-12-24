台灣成為矽島！2025年人均GDP「超車中國、韓國、日本」

國際中心／倪譽瑋報導

台灣人均GDP排名2025贏過多個亞洲國家，僅輸新加坡、澳門、香港。（圖／資料照）

2025年人均GDP排名出爐！國際貨幣基金組織（IMF）統計數據顯示，人均GDP台灣排名亞洲第四，贏過韓國、日本、馬來西亞、中國等亞洲國家。IMF分析，在持續經濟成長的支撐下，「矽島（Silicon Island）」的人均GDP今年將達到3萬7827 美元（約新台幣113萬）。

國際貨幣基金組織：人均GDP台灣排名「亞洲第四」

日前美國媒體《Newsweek》報導，IMF的2025年人均GDP數據，可做為國家財富水準的參考，報導主要聚焦亞洲各經濟體如中國、日本、馬來西亞等，亞洲的第一名是新加坡，人均GDP為9萬4480美元、第二名是澳門，人均GDP為7萬4920美元、第三名是香港，人均GDP為5萬6840美元、第四名是台灣，人均GDP為3萬7827美元﹒

接下來第五名到第十名是：韓國（3萬5960美元）、日本（3萬4720美元）、汶萊（3萬3869美元）、馬來西亞（1萬3900美元）、中國（1萬3810美元）、泰國（7940美元）。第十名後是：蒙古、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨、寮國、東帝汶、緬甸、朝鮮（北韓）。

台灣人均GDP排名2025 數據優異但非絕對準確

《Newsweek》聚焦台灣，報導將台評為「矽島」，國際貨幣基金組織估計，台灣有半導體帶動，人均GDP有望獲持續的經濟成長支撐；而台灣國家發展委員會委員葉俊顯，將台灣的崛起歸功於全球最大晶片代工企業「台積電」的快速發展，以及人工智慧（AI）產業等對晶片旺盛需求。

但報導補充，人均GDP指標「也有其缺陷，不應被視為最終結論」，這項數據無法真實呈現人民的狀況，沒有考慮到通貨膨脹及生活成本，也可能忽略了收入嚴重不平等。科技、金融的收入較高，但可能服務業、製造業，或是一般上班族，對於人均GDP名列前茅較無感。

