台灣成為「下一個委內瑞拉」？王丹3分析推翻邏輯謬誤

美國對委內瑞拉發動大規模攻擊，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子。美國總統川普（Donald Trump）召開記者會說明美軍行動，並表示美國將治理委內瑞拉。此事引發全球關注，民運人士王丹指出，有一種說法將美國對委內瑞拉的行動與中國潛在侵台類比，警告台灣可能成為「下一個委內瑞拉」。這種論調聽起來有警示意味，但仔細檢視，卻充滿事實誤差、邏輯謬誤與過度簡化，無法站得住腳。

先前習近平（右）與委內瑞拉總統馬杜洛（左）握手，如今馬杜洛被美國抓走。（圖／翻攝自新華社）

對於川普下令重擊委內瑞拉，王丹指出，有一種說法，將美國對委內瑞拉的行動與中國潛在侵台類比，認為前者若被視為合理，就等於承認「不爽就打、武力即真理」，從而合理化中國以「祖國統一」為由入侵台灣，並警告台灣可能成為「下一個委內瑞拉」。

王丹說，這種論調聽起來有警示意味，但仔細檢視，卻充滿事實誤差、邏輯謬誤與過度簡化，無法站得住腳。

王丹分析指出，首先，美國國務卿盧比歐的回答簡單明確，一句「馬杜洛政府並非合法政府」，其實已經足以反駁上述說法了。畢竟，即使是歐盟國家也不承認馬杜洛政權的合法性。而美國和歐盟國家，都實質上認可台灣現政權的合法性。

其次，美國對委內瑞拉的行動並非單純「入侵他國」。王丹說明，美國官方理由是反擊「毒品恐怖主義」與「卡特爾德洛斯索萊斯」犯罪網絡，而非純粹石油利益或隨意征服。馬杜洛政權長期被指控與販毒集團勾結、選舉舞弊與人權侵害，這與台灣作為成熟民主社會的現狀天差地別。

王丹指出，將「清剿毒品」與「祖國統一」並列為同類借口，忽略了前者有具體犯罪指控（美國紐約法院起訴馬杜洛），後者則是中國單方面歷史主張，國際社會多視台灣為事實獨立實體，受《台灣關係法》保護。這種類比強行拉平，完全無視脈絡差異。

第三，美國行動雖有爭議，但針對的是威權政權內部危機，並非吞併領土或否定主權。相反，中國若武力侵台，將涉及跨海登陸、佔領民主領土，性質更接近擴張侵略（如俄羅斯吞併克里米亞被全球譴責）。支持對委內瑞拉的壓力（即使過火），不等於贊同任何武力統一。國際法禁止侵略，但允許自衛與執法行動。

王丹強調，有些說法，簡單化事實，聽上去言之有理，但禁不住仔細推敲。

臉書粉專「黑暗流浪者」也發文提到，已經開始出現美國的入侵行為跟中俄有什麼不同的聲音，他覺得不可思議。美國要針對委內瑞拉，是為了讓委內瑞拉聽話，停止輸送毒品進入美國，並重新確立美國在西半球不可動搖的主導地位，同時拔掉中俄的石油進口來源；俄羅斯入侵烏克蘭，跟中國入侵台灣，都是為了所謂的民族復興，認為烏克蘭跟台灣是他們神聖不可分割的一部分，請問兩者有一樣？

「黑暗流浪者」強調，你可以不贊同美國這次的行動，但千萬別讓自己掉進去脈絡化的思考陷阱中，美國有限的行動，跟中俄的侵略行為，兩者當然不一樣。

