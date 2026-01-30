台灣成美國外唯一Green UAS認證據點 專家周宇平：啟動無人機外交

台灣成為美國外的唯一「綠色無人機系統認證」據點，將能協助無人機業者符合國際法規、提升資料安全性，並減少成本、時間和物流障礙。（圖片來源／嘉義縣政府）

台灣無人機切進美國市場再有重大進展!美國國務院主管經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）公布與工研院簽署協議，合作「綠色無人機系統認證」（Green UAS）落地，這將使台灣成為美國海外唯一認證的地區。專家建議，未來要進一步打入「Blue UAS」核可清單，並且啟動啟動「無人機外交」。

綠色無人機系統認證： 「Green UAS」是由美國無人載具系統國際協會（AUVSI）推出的認證計劃，旨在為非國防聯邦機構及關鍵基礎設施運營商提供符合高標準網路安全、供應鏈透明度及NDAA（美國國防授權法）合規要求的無人機。 如今透過 AUVSI 與國防創新部門 (DIU) 的正式合作，以及該協會被指定為 「Blue UAS」認可評估機構，「Green UAS」為進入「Blue UAS」生態系統提供了一條直接、簡化的途徑，使其完全適用於國防、政府和國家安全任務。 隨著綠色無人機系統認證和綠色無人機系統許可的推出，這兩條途徑現在為製造商和最終用戶提供了一條值得信賴的途徑，以滿足國防部採購、聯邦任務支援和立即作戰部署的基本要求。 同時對無人機的硬體、軟體進行嚴格的網絡安全評估，並核查供應鏈（非紅供應鏈），符合《國防授權法》（NDAA）合規性。

AUVSI總裁兼執行長邁克爾羅賓斯表示，合作確保了供應鏈審查的全面性、獨立性和以美國本土分析為基礎。這種模式能夠與台灣值得信賴的盟友，一起在全球範圍內推廣該項目。

未來打入Blue UAS清單，比照漢翔模式量產外包

台灣在成為美國外的唯一認證據點後，將能協助無人機業者符合國際法規、提升資料安全性，並減少尋求可信任技術的成本、時間和物流障礙。

飛彈指揮部計畫處長周宇平提出三大建議，首先，未來應進一步推動，讓台灣廠商進入美國國防創新單位（DIU）的「Blue UAS」核可清單，使得台廠能直接參與美國聯邦採購。

而台灣首家獲得美國國防部「Blue UAS」認證的公司，為雷虎自主研發的「Overkill FPV」自殺無人機系列，其他還有銘旺科技，至於中光電智能機器人、系統電等公司則是與美商合作，切入符合「Blue UAS」認證，且NDAA合規的智慧無人機產品。

飛彈指揮部計畫處長周宇平提出三大建議，建議無人機產業未來定位。（製表／周宇平）

周宇平並建議，要落實共同研發生產，比照漢翔模式，與Anduril,、Skydio等外商合作，由對方提供系統架構，在台灣進行「量產外包」或「子系統供應」，解決產能利用率問題。

其次，應修正《產業發展條例》。周宇平指出，業者普遍反映國內缺乏足夠的飛行測試空間，包含海試在內，應增修正條文，在特定區域，如嘉義、彰化、花蓮等地，開放高頻率、長程、高速無人機試飛，並與國際資安檢測標準接軌。

租稅與補助雙管齊下，參與盟國防衛換實戰數據

同時要推動租稅抵減與外銷補助，可以針對符合「非紅供應鏈」認證的外銷訂單，提供額外的研發抵減，獎勵廠商爭取歐美，例如波蘭、德國、捷克等國家的訂單，而不僅是國內標案。

第三，要啟動「無人機外交」與「區域聯合」。周宇平分析，台灣無人機2025年出口波蘭激增7倍。政府應透過推動「無人機外交」，將成熟機種，如自殺式丙式、偵察丁式，以援助或租賃方式參與盟國防衛，換取實戰數據以進行技術優化。

「台灣不應追求單純的自給自足。」周宇平強調，應利用當前「非紅供應鏈」的地緣政治紅利，將國防採購視為「產品驗證（Proof of Concept）」的起步，隨後迅速對接美國與歐盟市場，畢竟，在高科技產業的另一角度，台灣比歐美更具備優勢的成本操作能力。

事實上，台灣在晶片、通訊模組（非紅供應鏈）、光學元件如大立光等，與地面控制站具備強大基礎，但目前無人機年產能仍低於1萬架，即便1.25兆國防特別預算要採購20萬架無人機，仍無法分攤高昂的研發成本，專家認為，打入「全球供應鏈」才是未來的戰略目標。

