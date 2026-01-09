台灣成超高齡社會 65歲以上人口占比台北24.18%最高

（中央社記者賴于榛台北9日電）台灣2025年65歲以上人口數達到467萬3155人，占20.06%，正式邁入超高齡社會。若以縣市別來看，台北市65歲以上人口比率最高，占24.18%，其次為嘉義縣24.11%%、南投縣22.66%、基隆市22.28%、屏東縣21.84%。

根據WHO定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為「高齡化社會」，達到14%是「高齡社會」，若達20%則稱為「超高齡社會」。

廣告 廣告

內政部今天公布最新統計，2025年全台人口數為2329萬9132人，相比2024年同期減少了10萬1088人，人口負成長趨勢持續2年。2025年新生兒數為10萬7812人，連10年下降，再創新低。

根據統計，0歲至14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51%；15歲至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43%；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%。若觀察整體20歲以上人口數則為1964萬4140人，占84.31%。

以全台縣市別來看，65歲以上人口比率最高為台北市的24.18%，最低為新竹縣15.08%。直轄市部分，65歲以上人口比率突破20%的直轄市占半，包括高雄市20.79%、台南市20.48%；新北市19.95%、台中市17.40%、桃園市16.72%。

至於一般縣市，嘉義縣24.11%、南投縣22.66%、基隆市22.28%、屏東縣21.84%、雲林縣21.76%、花蓮縣21.52%、澎湖縣21.03%、台東縣20.93、宜蘭縣20.77、彰化縣20.37、苗栗縣20.23，65歲以上人口比率也都突破20%。

65歲以上人口比率仍在20%以下的有5縣市，包括嘉義市19.90%、金門縣19.69%、連江縣17.14%、新竹市16.16%、新竹縣15.08%。（編輯：楊蘭軒）1150109