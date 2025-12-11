台灣成長股獲利靚 台新00987A搶錢潮

【記者柯安聰台北報導】台新投信指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股，過去2年股價爆發力媲美美股七雄。展望未來，在AI爆發力需求帶動下，台灣供應鏈因深具優勢競爭力，獲利成長性持續看俏，12月正是最佳布局時機，根據統計，過去15年每年12月進場買進台灣成長股（採MSCI Taiwan Growth Index），持有1至3年平均報酬率皆可達二位數。台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）搶攻優勢成長股錢潮。



台新臺灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥指出，台灣供應鏈在四大領域擁有極大優勢，在AI半導體方面，台灣在AI半導體供應鏈中佔據核心地位，掌握全球超過90%的先進AI晶片製造產能；在AI伺服器方面，台灣主導全球90%的AI伺服器供應，且在AI高階PCB、散熱及光通具備領先優勢；在人形機器人方面，台灣在人形機器人關鍵零組件、模組及系統整合提供一站式服務，2030年台灣產值可望破兆；在低軌道衛星方面，憑藉半導體和資通優勢，台廠成功打入高性能晶片、射頻和通訊模組、天線等低軌衛星供應鏈。



台新臺灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，依目前各產業的發展態勢來看，AI產業在需求、獲利與展望上全面勝出，非AI產業則持續面臨逆風。展望未來，這樣的分化趨勢恐怕還會持續一段時間，若要在台股中尋找成長動能，AI仍是唯一且最明確的主軸，為台灣優勢成長股提供強勁的成長動能，建議優先布局台灣成長股主動式ETF，不僅可一次投資一籃子績優成長股，且透過經理人主動操作靈活，更能因時調整，獲取超越大盤報酬的機會。（自立電子報2025/12/11）