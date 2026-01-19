台灣成關稅談判模範生！全球首獲美方晶片最惠國待遇，南韓急抄「台灣模式」。圖／白宮臉書

台美關稅「最終版」定案，台灣取得對等關稅15%不疊加，更獲得全球首個232條款最惠國待遇，我方則承諾將直接對美投資2500億美元。此消息曝光後，引發全球關注，尤其對我國半導體產業最大競爭國的南韓，更是投下震撼彈。韓國媒體報導指出，從李在明政府到半導體產業都相當關心這次的台美談判，韓國政府也將「台灣模式」視為模範，並將進一步與美國川普政府再度談判。

「台灣模式」成關稅談判模範生

韓國在去年秋天與川普政府談妥，拿下15%關稅，承諾投資5000億美元。原本李在明政府認為，韓國拿下好成績，但隨著台灣在近日同樣獲得15%關稅，且更獲得全球首個232條款最惠國待遇，這讓南韓再度繃緊神經。

據南韓《中央日報》與《KMJ》報導，川普政府去年承諾韓國，韓國晶片出口商將獲得「不低於他國」的待遇，但這個「不低於他國的待遇」到底詳細內容是什麼，南韓當局目前仍無法掌握。加上川普政策的變動性高，因此南韓政府看到「台灣模式」的關稅談判後，也決定以台灣的版本為基礎，將進一步再與川普政府談判。

三星電子與SK海力士 影響最大

報導指出，南韓目前半導體主力公司為三星電子與SK海力士，美國是其最主要客戶，而且在美國的最大競爭者，就是台積電。日前美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）就喊出，如果外國半導體產業不在美國設廠，將會被課100%關稅，而今看到台積電投資亞利桑那工廠已有1650億美元，但三星電子與SK海力士在美投資不到500億美元，因此南韓產業也擔心，在美國半導體關稅政策下，未來韓國晶片恐面臨不利待遇。

目前南韓政府官員正蒐集各方面資料，並準備召開內部會議，評估相關措施可能帶來的更廣泛影響，此外，韓國產業通商資源部貿易談判部部長呂漢九，日前也才從美國協商貿易相關事宜後返韓。報導提到，目前南韓將以「台灣模式」作為範本基礎，進一步和川普政府爭取更多商業籌碼。



印尼妻教同鄉「嫁台男要挑老弱病殘」！深夜突跟陌生男走了…他心寒離婚