台灣成首個「半導體232條款優惠國」！王鴻薇竟批賣台？律師反擊：逼「舔中內鬼」現形
[Newtalk新聞] 台美關稅降為 15% 且不疊加最惠國待遇（MFN），台灣並成為第一個適用半導體 232 條款最優惠待遇的國家，引發政壇攻防。國民黨立委王鴻薇與黨主席鄭麗文批評此一結果是「喪事喜辦、簽約賣台」與「不堪的談判結果」。對此，律師黃帝穎表示，國民黨相關說法完全唱和中國外交部立場，惡意曲解關稅數據，將台灣關稅成果操作成喪事，關稅議題如同照妖鏡，讓「舔中內鬼」現形。
黃帝穎指出，台美關稅降至 15% 且不疊加 MFN，已是實質成果，卻被國民黨刻意抹黑。他提到，王鴻薇聲稱台灣 15% 關稅背後失去的是整體未來與關鍵技術，並以「喪事喜辦、簽約賣台」形容，鄭麗文也直指談判結果不堪，但這些說法與實際數據並不相符。黃帝穎強調，相關批評完全呼應中國外交部對台美關稅降為 15% 所表達的「堅決反對」態度，顯示部分國民黨政治人物立場已與中國一致。
他進一步表示，台美關稅議題讓立場親中的政客無所遁形，台灣只要一天沒有被迫比照中國承擔 47% 的高關稅，這些人就會持續攻擊政府。黃帝穎指出，美台關稅水準與日本、南韓及歐盟齊平，且在條件上優於日韓，中國外交部與國民黨之所以強烈反彈，是因為無法讓台灣承受與中國相同的 47% 高關稅而感到挫敗。
黃帝穎也比較各國投資條件指出，台灣對美投資金額為 2500 億元，低於日本的 5500 億元，以及南韓的 3500 億元加 1500 億元；其中，台灣的 2500 億元屬於企業自主投資，且未設期限，整體條件明顯優於日韓。他強調，台灣 15% 關稅且不疊加 MFN，已經清楚表明台灣不是中國的 47%，也直接打臉將台灣定調為「中國一部分」的說法。
最後，黃帝穎批評，部分政客為謀求政治私利，已凌駕產業競爭力與國家利益，透過扭曲關稅數據來製造恐慌。他指出，台美關稅本質上是台灣的實質利多，卻被刻意操作成負面事件，顯示相關批評並非基於事實，而是政治操作下的結果。
