「台灣我顧」為選總統鋪路？柯文哲：2026先過去再說

柯文哲上週出席黃國昌「為新北應援」活動(取自黃國昌臉書粉專)

民眾黨前主席柯文哲上週出席民眾黨主席黃國昌「為新北應援」活動，現場布條一側印著黃國昌頭像寫著「新北我來」，另一側印有柯文哲肖像並標示「台灣我顧」，引發外界聯想是否在布局2028總統大選，對此，柯文哲今（2）日赴立院協助遊說代理孕母修法受訪時強調，談2028言之過早，2026先過去再說。

柯文哲於京華城案言詞辯論結束後復出，出席各種活動，柯文哲表示，身為民眾黨的重要成員，選舉輔選責無旁貸，明後兩天將赴嘉義替參選市長的張啟楷站台，他認為張啟楷學經歷完整、立院表現亮眼，是嘉義市長的最佳人選。至於個人規劃，柯文哲則重申：「我跟你講，還是那句話：2026先過去再講吧。我就把2026該做的事做好，再想以後的事」。