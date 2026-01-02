「台灣我顧」要拚2028？柯文哲：2026先過去再想以後的事

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲上週參加民眾黨主席黃國昌「為新北應援」活動，當天造勢場合中的布條，一面印上黃國昌照片寫著「新北我來」，另一面則是印上柯文哲照片寫著「台灣我顧」，對於是否可能捲土重來力拚2028，備受關注。柯文哲今（2）日受訪時說，還是那句話：2026先過去再講吧，「我就把2026該做的事做好，再想以後的事」。

上週黃國昌造勢上，布條上印上柯文哲照片，寫著「台灣我顧」，引起注目。（圖／方炳超攝）

柯文哲在京華城案言詞辯論庭結束後，上週開始復出，出席各項活動，包含上週為新北應援活動，還有今天上午赴立院，幫忙遊說人工生殖法，明天則將去嘉義，為徵召參與嘉義市長選戰的張啓楷輔選。

媒體今天詢問柯文哲，明後天要到嘉義人補選，那因為現在在2026選舉的部分，台北也沒有母雞，柯文哲是不是要當這「老母雞」，全台跑透透？另外在上禮拜應援黃國昌的新北應援中，布條寫著「台灣我顧」，是不是對於2028總統大選還有想法？

對此，柯文哲說，作為民眾黨裡面比較重要的一個人物，當然民眾黨在選舉上有需要，義不容辭，那明後兩天會到嘉義去。在最困難的時代，推出最好的人才，他也認為張啓楷的學經歴，包括在立法院的表現、過去的資歷，他覺得是當嘉義市長最好的選擇，毫無懸念。所以就是努力去做自己認為該做的事情，所以有需要他輔選的地方他當然會去，這沒有什麼特別地方。

「那講到2028」，柯文哲說，「我跟你講，還是那句話：2026先過去再講吧。我就把2026該做的事做好，再想以後的事」。



