「台灣戰鬥雞」張銘祐開酸楊植斗 選舉不該淪為偶像投票

（記者陳志仁／台北報導）美國極限攀岩家 Alex Honnold 成功攀登台北 101，引發話題延燒，也讓 101 董事長賈永婕的聲量暴增，綠營內部更傳出點名其參選台北市長；對此，國民黨台北市議員楊植斗語帶揶揄評論，諷若由賈永婕出馬取代賴清德，恐怕能爭取超過四成選票，相關說法隨即在政壇掀起討論。

力拚民進黨中正、萬華區市議員初選的張銘祐則反酸，若依楊植斗邏輯，政治似乎不再需要政策、責任與治理能力，只要形象好、討喜、有流量，就能被包裝成橫掃選票的萬靈丹；他更諷刺反問，既然國民黨台北市長蔣萬安如此「國際型」，是否也能推薦其參選中國共產黨總書記。

廣告 廣告

「台灣戰鬥雞」張銘祐指出，中國政治最擅長的正是形象工程、家世血統與包裝敘事，若照楊植斗「誰能吸票誰就該上」的邏輯推演，蔣萬安不僅完全合格，甚至堪稱體制內理想人選；反正也無須回應民主、自由與人權等問題，只要擺拍、微笑、談願景就好。

張銘祐強調，台灣不是中國，選舉不該退化成偶像的投票；楊植斗一邊嘲諷民進黨的民主選擇，卻用最反民主的方式評論政治，把國家領導人當成「誰比較好賣」的商品比較；這不只是對賴清德的輕蔑，更是對台灣民主制度的矮化與踐踏。

張銘祐反問，如果總統可以像換代言人一樣更換，那我們何必選舉？如果政治只剩下酸言酸語與流量計算，那民主與威權之間，還有什麼差別？所以，與其幫楊植斗幻想誰可以「換掉誰」，不如先問一句：你要的到底是民主國家的總統，還是威權體制裡的形象領袖？

更多引新聞報導

喪父未停步 「台灣戰鬥雞」張銘祐帶著父親期盼續戰初選

「台派戰鬥雞」張銘祐成立服務處 炒米粉致敬民主拚初選

