台灣房價砍一半「治百病」？工程師示警猛打房後慘況：我們正在走中國老路
央行去年祭出第7波信用管制措施，衝擊房市交易量，臉書粉專「工程師看政治」日前以「仇恨房地產是國內的主流輿論」為題分析，房價的崩跌常讓國家經濟陷入困難，若對地主、屋主加稅，首當其衝的反而是沒有資產的弱勢族群。他今（12）日則在新一篇貼文中直言，只要談及房市話題，就會看到無數人仇視房價、建商、房仲、代銷，認為這些人剝削平民，盼政府用力打房，最好打到房價砍一半、建商死一片、房仲全失業、代銷全消失，「人們好像認為只要砍到斷筋見骨，房價問題就能解決，居住正義就能達成了。」
「工程師看政治」進一步說，有很多人認為，房巿吃掉太多資金，扼殺實業發展，因此打破房巿泡沬可以讓資金回流製造業、科技業、服務業，經濟和薪資才會成長，順帶解決低薪及少子化問題，但這都是錯誤的觀念。他列舉，中國大陸2020年以前的主流輿論就是這樣仇視房巿的，而後中國國家主席習近平拋出「房住不炒」，推行「三條紅線」，全面斬斷建商金流，最終造成全國房價均跌3成，部分地區甚至腰斬，租金下降約10%，中國陷入5年長期通縮，全國財產原地蒸發達50兆人民幣，青年失業率最高衝到2成。
「工程師看政治」認為，如他先前所說，房子的損失會牽連到所有日用品的消費，如家電降價8%、馬鈴薯下跌17%、牛肉與雞蛋各下跌14%等，因為民眾沒有餘裕消費，全部的東西都很難賣出去。他對比，中國今年上半年超過4分之1的上市公司虧損，幅度在5%至10%，是2000年以來的新高，這都是打房的嚴重後果，因為需求再怎樣也提不上來，所有人都在省錢。他更列舉打房前後的對比，從人人都想買便宜的房到沒人敢接（因為跌勢永不見底）、從人人想要租金下降到房東房客雙輸，店家收入也沒有因此上升。
「工程師看政治」續指，打房前，人人認為製造業、服務業會因為資金轉移而受惠，打房後零售、服務業死一片；打房前，人人認為房價害年輕人無力消費、生育，打房後年輕人即使不扛房貸一樣無力消費、生育，因為連找工作都有困難。他表示，上述種種都和中國主流輿論想的不一樣，台灣真的想重蹈覆轍嗎？事實上，中國早在2022年就意識到處錯誤，習近平改口要保交樓、穩民生，取消房貸利率下限，取消限購、限售，甚至部分地區推出「限跌令」，但最終仍是爛尾樓無處求償，信心無法回來，用「限跌令」去阻止房價下跌，更是痴心妄想。
「工程師看政治」總結，不要認為中共很蠢，台灣如今的論調和2020年前的中國基本一致，都在做限貸、限購、斷銀根、禁止交易。他強調，房巿並非不能管理，但不能以殺雞取卵為目標，經濟有所謂軟著陸、硬著陸的差別，溫和通膨是最符合國家利益的經濟成長方式，經濟學簡單的概念央行不會不懂，「央行那些象牙塔學者如果真的不懂，也聽不進去，硬要重現大陸歷史，我保證平民的經濟數字一定不會好看。所有想要房巿血流成河的人也請記得，等它發生的那天，你不會得到預想的好處，只會設法自圓其說。」
