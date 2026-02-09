台灣房屋吳仲耕用紀律翻轉房仲職涯 退伍軍人華麗轉身變績優房仲

從職業軍人退伍轉職房仲，台灣房屋龍潭中正直營店的吳仲耕用不到二年時間，晉升為龍潭區年度個人績效第三名的業務，新人在短時間內能夠有如此優異的成績，他說仰賴於剛轉職時，把自己當「零基礎」聽從學長的指導：白天掃街、晚間準備開發信，每天固定追縱買賣方進度。對他而言，房仲不是靠運氣的行業，而是一門把流程做紮實、把服務做到位的工作；節奏穩、心態對，業績自然亮眼。

房仲職涯每天都要面對不同挑戰，吳仲耕最深的體會是：「付出決定報酬」，只要把專業與服務做到位，收入與成就會隨之放大。房仲不是按年資遞增的工作，若想把差距真正拉開，必須在開發、帶看、議價與售後服務上，日復一日地投入。軍旅訓練帶給他的紀律、抗壓、執行與團隊合作，正好對應這份工作的關鍵能力；習慣依SOP推進：學長怎麼教、店長怎麼帶、公司政策怎麼指引，就先照表操課，再在每一次帶看與見面談中檢討調整，這讓他較快上手，也減少了摸索成本。

最讓他難忘的一次交易，是協助一位年長自營商購屋。沒有薪資轉帳證明、年紀又偏高，貸款連續被七八家銀行拒絕，眼看交易恐怕要告吹。但吳仲耕不輕言放棄，而是不辭辛勞地幫忙買方整理資產、金流相關資料，再一間一間銀行重新協調，最後順利撥款、如期交屋。買方一家人在點交那刻鬆了口氣，十分感謝這段時間的付出。他也更確定房仲是可以創造價值的工作，努力客戶都看在眼裡，比起成交帶來的獎金，成就買方一輩子願望的成就感，更難能可貴。

吳仲耕說加入房仲業更深刻感受到，這是與軍職一樣是踏實成家立業的路，他在直營店，有底薪能夠支撐日常開銷，能夠讓他能無後顧之憂的在外拚業績，更能靠努力創造獎金收入。台灣房屋更提供業務新人完整的教育訓練，協助新人考取營業員證照，讓剛入行的新鮮人都能夠短時間掌握專業知識，有自信的面對客戶，創造成交機會。且教育訓練不單單只是在剛加入時學習，總公司趨勢中心團隊會定期每周追蹤政府法規政策、國內外金融話題、區域重大開發計畫等議題，再由副總裁於每月實體、每周線上教育訓練給業務最新最完善的資訊，讓業務能以最簡短的時間，把握到市場最新的行情，深得客戶專業信任，尤其在台灣房屋直營品牌更能使這條道路走的更寬更廣。

從軍人退伍轉職成功，吳仲耕熱情地向準備轉職的退伍夥伴招手，他真摯地建議，投入房仲業前，先確認自己是否能自律，沒人關注、沒有成交的日子，仍願意按表操課、每天外出、回頭檢討；再來，把部隊的節奏複製到日常，設定「每日目標、每週檢討、每月精進」三層自我檢視指標，持續累積專業與信任。把個人的穩健與行動力，疊加在台灣房屋的制度與資源上，績效就會看得見地往上走。

