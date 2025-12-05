台灣房屋AI地產機器人5.0 推T寶對話智能選屋

台灣房屋推出T寶對話智能選屋。(台灣房屋提供)

AI技術日新月異，產業應用也推陳出新，台灣房屋集團引領業界 AI 技術趨勢，推出的「AI 地產機器人 5.0」再進階，除了原本的「性價比清單」能分析物件亮點與市場條件，協助業務提升與買賣雙方的溝通，同時結合生成式 AI 與大語言模型（LLM）的深度理解能力，推出「AI T寶幫你選」的功能，協助買方比對需求、精準挑選最適合的物件，為消費者打造更智慧、快速且以使用者為中心的地產服務，全面升級不動產交易服務體驗。

「AI 地產機器人 5.0」全新功能包含「AI 風格美妝」，可自動優化物件照片並生成多種風格場景，並能一鍵清空室內雜物，或是為毛胚屋放上家具擺設，甚至為廠房農舍外觀重新拉皮，深度強化房屋視覺吸引力；「AI 客服 T 寶」全面導入 LLM 語意理解技術，以自然對話協助買方快速且精準找到適合物件，同時支援搜尋重劃區、生活機能條件等更細緻的關鍵字篩選項目，讓購屋者不需輸入繁瑣條件，更精準判讀買方需求，提升搜尋與比對效率，成為購屋者零時差、零距離的購屋夥伴。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，AI科技正加速改變房仲服務模式，而台灣房屋將創新視為推動企業進化的關鍵核心。為提升購屋體驗與加速物件決策，台灣房屋透過四大AI功能的整合，實現屋主省心、買方省力、房仲省時的三贏模式，展現品牌在PropTech領域的創新實力。其中，全新智慧服務「AI T寶幫你選」，能透過AI演算與需求理解模型，迅速掌握買方偏好，從使用者的物件清單中精準比對並挑出最合適的選項，為消費者打造更流暢的智慧選屋體驗。

台灣房屋加盟事業總部科技事業部總工程師張淑蓉指出，「AI T寶幫你選」依據買方決策路徑設計五大關鍵問題，涵蓋自住房狀態、看房目的、購屋偏好、家庭組成與個人化需求。使用者回答後，系統即啟動智慧分析引擎，整合地段、生活機能、房價行情、建物條件與發展性等多面向資料進行即時比對。此功能將大幅提升選屋智能化程度，提高決策效率與準確度，象徵仲介服務邁向 AI 精準選屋的新階段。

台灣房屋推出「性價比報告書」，提高決策效率與準確度。(台灣房屋提供)

