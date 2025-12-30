台灣房市進入「冷靜之始」 能否回溫3關鍵

▲台灣房市正式進入「冷靜之始」，勤業眾信看商用市場降溫、住宅買氣轉弱，海外不動產成資金避風港，日本更成首選。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 勤業眾信聯合會計師事務所發布最新《2026 年商用不動產展望》報告指出，台灣房市正式進入「冷靜之始」，正從5年高點反轉，商用市場降溫明顯，住宅市場也因政策與貸款環境轉緊而進入較長觀望期。同時，在資金重新布局的過程中，海外投資需求持續增溫，日本成為企業與投資人的資金出口選項之一。至於未來房市是否能走出寒冬，勤業眾信不動產團隊認為，將取決於利率走勢、政策方向與產業基本面的恢復力，預估須待2026年下半年，台灣房市才可能迎來較明確的回溫訊號。

根據報告指出，國際市場已出現回穩訊號，亞太地區房地產更被視為資本配置的戰略重心。印度、新加坡、日本等市場在未來12至18個月最具投資吸引力。其中，日本因低利率環境與穩定租金報酬率，持續成為跨境資金首選；印度則因人口紅利與數位基礎設施需求，吸引大量國際資本。

報告也顯示，亞太地區受訪者中有超過75%計畫提高不動產投資，顯示該區域在全球資本配置中仍具韌性。相對之下，台灣房市自2019年起在科技業擴張、自住買盤成長及土地供給有限的帶動下，房價屢創新高。然而，自2024年底起，市場轉冷訊號快速增強，顯示房市正式進入「冷靜之始」的寒冬階段。此波修正中，以宅市場首當其衝，商用不動產的降溫幅度亦十分顯著。

商用不動產需求放緩 市場競爭加劇但長期仍具支撐

勤業眾信不動產產業負責人潘家涓營運長表示，台灣商用不動產在經歷數年的高速成長後，自2024年底起同步進入明顯降溫階段。商用辦公樓過去受惠於科技業擴張、供應鏈需求強勁，帶動租售市場表現亮眼；但近年在政策調控、貸款緊縮、企業資本支出保守、全球景氣不確定性提高等因素影響下，整體市場情緒明顯反轉。

企業策略呈現「精準化」與「效率化」，商辦的選址重視 ESG、節能與智慧化建築，加上混合辦公與空間縮編成為主流，交易量較往年明顯減速。因此非核心地段或次級辦公大樓，將面臨更高的挑戰。相較之下，位於核心地段、具備永續認證與智慧建築規格的頂級辦公大樓仍具有相對韌性，為目前商用不動產中最具競爭力的產品。

廠辦及工業廠房也進入盤整期，因企業受貸款條件收緊、利率走高及資金壓力影響，擴廠與購地速度放緩，成交週期拉長、議價空間擴大。雖然如此，仍受到AI產業與半導體供應鏈的擴張的支撐；物流與倉儲需求亦維持穩定，但未來市場不再全面上漲，而將朝向「區域位置、產業聚落、交通動線」等評估模式為主。

住宅市場成交萎縮、買氣保守 延續至2026年底

住宅市場雖仍有自住需求支撐，整體價格尚未劇烈修正，但成交量持續萎縮，建商紛紛延後推案、提高優惠幅度，市場觀望氣氛濃厚。勤業眾信不動產指出，政策高壓、貸款收緊與資金向海外流動，使房市的寒冬期延長，真正回溫恐怕要到 2026 年底以後才有機會看見。

海外不動產成資金避風港 亞太地區日本最受關注

近年來不動產開始往國際市場布局，在國內房市轉冷以及關稅的背景下，台灣高資產族群與企業逐步將資金轉往海外，其中亞太地區以日本最受關注。

日圓處於多年低檔，使國際買方進場日本不動產的門檻降低，且成本相對其他成熟市場更具競爭力；日本長期維持低利率政策，使持有不動產成本相對低廉，對收益型不動產投資者更具吸引力；加上日本對外資友善的制度、清晰的權屬結構與相對穩定的政治經濟環境，使其成為跨境投資風險較低的成熟市場；東京、大阪、福岡等主要城市的租金報酬率穩定、空置率低，頂級商辦、出租住宅、旅館型不動產皆維持穩健需求。

勤業眾信不動產團隊在2024年就協助客戶於東京購置新總部大樓，完成買賣雙方的洽談與交易安排，展現專業整合與執行能力，並於今年完成該客戶舊大樓之處分與買家洽談外，亦持續關注台日產業合作動態，致力於協助台灣企業深度掌握日本市場脈動。此外，也積極協助企業掌握日本半導體聚落發展，10月30日舉辦的「日本九州熊本縣／大分縣產業不動產投資說明會」，邀請產業專家分享九州地區半導體與物流設施最新趨勢，以及稅務和市場動態，協助企業掌握關鍵佈局機會。

隨著日本觀光市場復甦，12月12日勤業眾信將再次與Deloitte日本團隊及Trivium三界資本、Unito Japan等專家合作，深入分享東京住宿公寓與酒店市場的新趨勢與投資潛力，特別聚焦出租公寓與飯店市場的趨勢與投資策略。

