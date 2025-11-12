「台灣所得分配持續惡化！」蔡正元曝年輕人不滿原因：平均薪資竟只有GDP的一半

主計總處公布今年1月到9月，全體受僱員工經常性薪資平均為4萬7751元，年增3%，不過，低於平均薪資的員工比率卻創下歷年新高，接近7成，顯示這4萬7千多元的平均薪資，多數勞工看得到卻領不到。對此，蔡正元指出，這反映台灣的所得分配持續惡化，也解釋為什麼很多年輕人對台灣社會充滿抱怨。

蔡正元在節目《大大平評理》表示，算一下平均薪資給大家聽，我們大概發布了14萬7000塊一個月，換算成年薪大約是1萬9千美元，還不到2萬美元。以這個年薪來看，高還是低呢？比較一下目前台灣的人均GDP快3萬8，此時，節目主持人驚呼「2倍！台灣的人均GDP是人均的平均薪資的2倍！」

蔡正元回應，「是的」，就表示說高於平均薪資，叫做平均股利、平均利息，所以那一個部分非常龐大。所以平均薪資除以人均GDP只有50%，這個在全世界發達地區是相對偏低，日本大概1.3左右、韓國更誇張差不多就1.1%、中國只有0.8%，因為中國農民多，農民不是領薪資的。

蔡正元坦言，這是一個特殊現象，表示台灣的分配所得再惡化。他更指出，領到1萬9千美元年薪的人中，大約有7成低於平均薪資，僅3成高於平均薪資，什麼意思呢？連在薪資裡面，薪資跟GDP是所得分配不均，連在薪資裡面也所得分配不均，主持人則說，「double的嚴重」，蔡正元接著說，「所以為什麼很多年輕人對台灣社會充滿抱怨。」

蔡正元續指，相比之下，中國的平均薪資沒有比台灣來的高，但是中國人均GDP跟平均薪資比較接近，所以看比來比較不會抱怨，沒有相對剝奪感。

