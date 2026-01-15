台灣手搖飲成洗腎推手？醫曝年輕人最常踩的5大地雷

生活中心／杜子心報導



台灣人愛喝手搖飲早已是日常，但這樣的生活習慣，可能正在悄悄傷害腎臟。腎臟科醫師洪永祥分享一起年輕洗腎案例，一名26歲的上班族女性，為了拚業績早出晚歸，每天一定要喝上2杯手搖飲來紓壓。近半年她常出現臉部浮腫，卻以為只是熬夜太累，直到某天深夜在辦公室加班，突然感到呼吸困難，像是肺部進水般喘不過氣，緊急送醫後才發現，腎功能已經完全衰竭。





26歲天天喝手搖飲拚工作 深夜送醫才知腎功能已全毀

洪永祥（最左）分享洗腎案例，表示不想再看到年輕人洗腎。（圖／翻攝自洪永祥臉書）





洪永祥回憶，急診室醫師看到抽血數據後，立刻通知需要緊急透析，當他趕到現場，看著報告數值，也只能沉重地告知趕來的母親，病患因尿毒素過高引發肺水腫，必須馬上插管並洗腎，否則將有生命危險。原本還在擔心工作進度的女子，聽到診斷結果瞬間崩潰，母女在急診室走廊抱著痛哭，女子不停詢問，自己只是愛喝飲料、常熬夜，為什麼腎臟會突然壞掉。後續檢查才發現，她多年前就曾出現蛋白尿，推測為慢性腎絲球炎，卻從未接受治療，長期熬夜加上高糖飲食，最終讓腎臟提早報銷。

愛喝手搖飲又經常熬夜恐害一輩子洗腎？醫點名年輕人易犯「5大壞習慣」

超商不少加工重口味美食都是腎臟地雷。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）





洪永祥指出，現代人的精緻飲食與忙碌生活，正一步步把腎臟推向危險邊緣。他整理出5大常見傷腎習慣，包括長期熬夜、極端高蛋白飲食、濫用止痛藥、重鹹重口味外食，以及把含糖飲料當水喝，其中高果糖飲料更被視為傷腎首要因素，果糖代謝後產生的尿酸會持續刺激腎小管，引發慢性發炎。他提醒，腎臟在功能壞掉大半前往往沒有明顯症狀，一旦出問題，人生節奏將被徹底改寫，呼籲民眾少一杯含糖飲、多一杯白開水，別讓日常習慣，換來一輩子的洗腎人生。





原文出處：愛喝手搖飲＋經常熬夜恐害一輩子洗腎？醫點名年輕人易犯「5大壞習慣」

