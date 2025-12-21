台灣手搖飲UG進軍美國 加州首店僅開幕3天就宣布停業

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台灣手搖飲品牌UG樂己（UG Tea）本月初在美國加州聖蓋博市開設首家門市，開幕後吸引不少民眾消費，試營運第3天，單日訂單就超過1000份。不過，店家卻在此時突然暫停營業，引發外界關注。

台灣手搖飲品牌UG樂己（UG Tea）本月初在美國加州聖蓋博市開設首家門市。（圖／翻攝自UG Tea臉書）

北美中文媒體《世界日報》指出，UG Tea於12月6日開幕，但到了12月9日就被發現暫停對外營業。聖蓋博市府公關弗洛勒斯（Iliana Flores）表示，此案涉及執行中的城市法規。聖蓋博市議員吳程遠則指出，UG Tea是因為店內部分裝修，沒有達市府規定的標準，因此關門調整。

此外，從網友在社群平台分享的照片可以看到，UG Tea店面大門緊閉，門口張貼市府發出的黃色公告，上面標示「限制使用」及「未審批的建築」等字樣，表示店內裝修並未通過審核。

對此，UG Tea於12月11日在社群平台回應，表示因為開幕後生意太好，影響顧客體驗，也在營運過程中發現一些問題，所以決定暫停營業，進行全面升級，並預告約兩週後再公布重新開幕時間。不過，UG Tea 的回應則未正面說明是否違規。

