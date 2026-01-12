台灣手機市場拚雙位數市佔！Moto 摺疊機Q2 登台 記憶體之亂價格hold得住

Moto 新機登台．陳俐妏攝



Motorola 今（12）日宣布在台推出 motorola edge 70 新機，以4,800mAh 大電量矽碳電池、實現5.99mm和159公克的極致輕薄機身，搶進農曆年前換機潮。展望台灣市場，雖然市場加速洗牌，但Moto 釋出，今年仍會有6-8款新品，已跟總部争取台灣市場最愛的摺疊機品項，預計第二季推出大摺疊手機，雖然面臨記憶體成本上漲，但產品齊備下，不預期會有價格調漲。看得出Motorola 迎戰三星，Google的企圖心。

Motorola edge 70延續 edge 系列PANTONE及MIL-STD-810認證的美型軍規特色，展現 Motorola 頂尖設計與效能的工藝實力，正式為 edge 70 系列手機在台上市揭開序幕。Motorola 今亦亮相moto g57、moto g86 Power兩款新機，搭載 AI 智慧功能及 PANTONE 合作認證機身顏色，持續提供消費者多元行動體驗。

今年CES 2026期間，Motorola正面迎戰三星、Google ，正式亮相品牌首款採用左右開闔設計的大摺

疊機razr fold，也更新推出超旗艦產品線motorola signature。因應聯想集團的「Smarter AI for All」願景，Motorola 也同步展示了名為Qira的跨裝置AI平台，以及大幅擴充的Moto Things周邊生態系。

台灣市場近年持續洗牌，大者恆大趨勢底定，不過，聯想集團對台灣手機市場勢在必得，Motorola 台灣表示，台灣市場對於摺疊機款產品線青睞度高，因此已與總部爭取，最快第二季就會登台開賣，對於記憶體推升手機成本上漲的影響，在品牌產品線規格齊備下，不預期會有漲價策略，在今年新機6~8款新機帶動，有望推升市佔率。集團已訂出台灣市場長線將拚雙位數市佔目標。

