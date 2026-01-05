台灣手語課程遠距共學 逾400校、近3千學生受惠

（中央社記者許秩維台北5日電）台灣手語自111學年起列入部定課程，教育部推遠距直播共學作為備援機制，至今服務超過400校、近3000名學生遠距修讀台灣手語課程，去年10月新增聾人教師主責「全手語班」。

教育部今天發布新聞稿表示，國家語言發展法將台灣手語納入國家語言範疇之一，111學年起列入部定課程；因應台灣手語開課需求，國民及學前教育署積極協助高中以下學校同步推動遠距直播共學作為備援機制，並委請國立中央大學與財團法人商業發展研究院共同執行。

廣告 廣告

據教育部統計，截至114學年止，共聘47名專業遠距師資，服務全台超過400校、近3000名學生透過遠距直播共學修讀台灣手語課程，支援各需求學校順利開課。

國教署表示，歷年聾人教師巡迴線上課程深受學生肯定，課程由聽人教師線上授課，聾人教師巡迴各雲端班，以全手語參與授課，學生得以透過聾人教師手語表情與肢體動作細膩差異，深刻體會語意背後情感力量。

為提升學生學習成效，台灣手語遠距直播共學計畫自2025年10月起新增開設由聾人教師主責「全手語班」供選習，目前已開設34班。

國教署說，台灣手語課程以實體師資授課為主，直播共學作為備援機制，未來將持續優化台灣手語遠距教學品質，確保有興趣的學生能在平等學習環境中，獲得應有的學習手語及理解聾人文化機會，共同營造多元且共融語言環境。（編輯：李明宗）1150105