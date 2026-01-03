台灣打詐逼出全球首例！Meta文件揭如何被迫實施「廣告實名制」

台灣打詐逼出全球首例！Meta文件揭如何被迫採「廣告實名制」。路透社



路透社調查報導披露，社群平台龍頭Meta為保住詐騙廣告的巨額收入，極力抗拒全面實施「廣告實名制」。然而因台灣立法要求，Meta於2025年被迫率先在台灣實施「全面廣告實名制」，路透社引用Meta內部文件，披露其中的折衝過程。

根據報導，2023年因投資詐騙案大增，台灣曾立法要求社群平台開始驗證金融產品廣告主。對旗下擁有臉書、Instagram兩大社群平台的Meta而言，人口僅2300萬的台灣市場規模不大，但應對過程顯示，該公司明顯抗拒監管。

Meta內部文件顯示，台灣監管機構（應是金管會）曾要求Meta採取具體行動，減少金融詐騙廣告。監管機構要求Meta必須驗證金融服務廣告主身份，並在24小時內回應詐騙廣告檢舉。

根據內部文件，Meta當時表示，遵守規定需要時間，監管機構表示同意。但幾個月後，Meta的應對成果仍未讓政府滿意。

報導稱，台灣監管機構深感不滿，2024年提出新要求，規定Meta及其他主要平台業者必須驗證所有廣告主。Meta內部人員寫道，監管機構告知，每投放一則未驗證廣告主的詐騙廣告，將處以18萬美元罰款。

內部人員計算，如果不遵守台灣政府規定，累計罰款將超過Meta在台灣的全部利潤，所以放棄市場比違規更有利。

Meta最後配合規定，趕在監管截止日前完成廣告實名制措施。

台灣於2024年7月三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》，規定網路廣告須揭露刊播者和出資者的身分證登載姓名，或法人登記機構名稱及所在地。相關規定已於2025年上路實施。

台灣數位發展部向路透表示，過去一年更嚴格的規定，讓投資詐騙廣告減少96%，假冒名人廣告減少94%。除了要求主要社群平台驗證廣告主外，台灣還開發了AI系統掃描Meta廣告、建立公民檢舉入口，並建立公私合作以偵測詐騙。

數發部指出，2025年，已因Meta的4次違法行為裁罰約59萬美元（約1850萬元台幣），也將「持續密切監控詐騙風險變化」。

報導指出，在台灣啟動驗證廣告主身分程序後，也讓Meta有機會研究「全面驗證廣告主身分」會如何影響營運。

根據Meta內部計算，在台灣實施廣告實名制前，每年約有18%的台灣廣告（約3.42億美元）違反該公司關於不實廣告或銷售禁止產品的規則。一項分析更顯示，身分未經驗證的廣告主刊登的不當廣告量，是已驗證廣告主的兩倍。

在他國未驗證廣告主 形成「打地鼠」效應

Meta內部文件也顯示，在台灣實施廣告實名制後，會產生詐騙廣告的「打地鼠」效應，亦即在台灣的詐騙廣告減少後，演算法會讓這些廣告在其他市場曝光度更高。

Meta員工在內部文件寫道，如果只在一個國家驗證廣告主身分，違規廣告主投放的廣告仍會在其他國家出現；除非在全球實施全面廣告主驗證，就不是真正打擊詐騙，只是讓詐騙轉移到其他國家而已。

文件中包含給執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的簡報備忘錄，得出的結論與上述說法一致。

據報導，Meta對於全面驗證廣告主的態度消極，僅在已立法強制的台灣、新加坡實施廣告主身分驗證程序。

