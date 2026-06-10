台灣批中國公務船騷擾商船 北京：必要管控

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（德國之聲中文網）周三（6月10日），中國與台灣就中國海警在台灣島以東海域巡邏的合法性問題發生爭執。此前，台北方面稱有商船在台灣以東水域遭到中國公務船“騷擾”。

上個月，日本和菲律賓宣布將就海上邊界問題啟動正式談判，由於北京認為這涉及台灣周邊海域，因此對此感到不滿。上周六，中國官方媒體報道稱，為回應日本和菲律賓方面的聲明，中方已派遣船只前往台灣以東海域，開展一項“海上交通專項執法行動”。

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台灣方面表示，這些船只連日來“騷擾”商船，不僅要求船只提供始發港和目的港等信息，還聲稱擁有管轄權。

台灣海巡署周二稱，帶有“海警”、“海巡”等標識的五艘中國公務船，在位於彭佳嶼以東40海裡、台灣限制水域外12海裡處向北駛離。期間，船只曾對三艘航經該水域的商貨輪進行廣播，盤問其進出港口情況及船員人數等信息。

台灣陸委會周二晚發布新聞稿，批評中國公務艦艇在台灣專屬經濟海域無端騷擾航經的外籍商船，嚴重違反國際法及相關國際公約，破壞區域和平穩定。

北京：日菲侵犯中國主權

中國國台辦發言人張晗周三在北京表示，中國海警在相關海域“依法開展執法巡查，是對日菲嚴重侵犯中國領土主權和海域權益采取的必要行動，並將持續加強對有關海域的管控”。

台灣外交部長林佳龍周三在台北對記者表示，中國正“假借所謂執法，行擴張之實”。“中共無權介入有關台灣東部海域，不管是涉及台灣主權或管轄權，”他說，中共企圖造成新常態，是破壞現狀的問題制造者。

林佳龍強調，台灣與日本、菲律賓都簽署有漁權協定，兩國也有知會台灣，日、菲兩國政府已表達該談判不涉及第三方。

過去一個月裡，台灣方面也對中國海警船靠近台灣控制的東沙群島一事提出了抗議；該群島在戰略上位於南中國海的北端。

國台辦發言人張晗表示，中國對南海諸島包括東沙群島及其附近海域擁有主權。她強調，大陸海警部門在相關海域執法巡查，是正常履職行為。“民進黨當局膽敢挑釁，必須承擔由此引發的一切後果。”

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作者: 德正