台灣批中國公務船騷擾商船 北京：必要管控
（德國之聲中文網）周三（6月10日），中國與台灣就中國海警在台灣島以東海域巡邏的合法性問題發生爭執。此前，台北方面稱有商船在台灣以東水域遭到中國公務船“騷擾”。
上個月，日本和菲律賓宣布將就海上邊界問題啟動正式談判，由於北京認為這涉及台灣周邊海域，因此對此感到不滿。上周六，中國官方媒體報道稱，為回應日本和菲律賓方面的聲明，中方已派遣船只前往台灣以東海域，開展一項“海上交通專項執法行動”。
台灣方面表示，這些船只連日來“騷擾”商船，不僅要求船只提供始發港和目的港等信息，還聲稱擁有管轄權。
台灣海巡署周二稱，帶有“海警”、“海巡”等標識的五艘中國公務船，在位於彭佳嶼以東40海裡、台灣限制水域外12海裡處向北駛離。期間，船只曾對三艘航經該水域的商貨輪進行廣播，盤問其進出港口情況及船員人數等信息。
台灣陸委會周二晚發布新聞稿，批評中國公務艦艇在台灣專屬經濟海域無端騷擾航經的外籍商船，嚴重違反國際法及相關國際公約，破壞區域和平穩定。
北京：日菲侵犯中國主權
中國國台辦發言人張晗周三在北京表示，中國海警在相關海域“依法開展執法巡查，是對日菲嚴重侵犯中國領土主權和海域權益采取的必要行動，並將持續加強對有關海域的管控”。
台灣外交部長林佳龍周三在台北對記者表示，中國正“假借所謂執法，行擴張之實”。“中共無權介入有關台灣東部海域，不管是涉及台灣主權或管轄權，”他說，中共企圖造成新常態，是破壞現狀的問題制造者。
林佳龍強調，台灣與日本、菲律賓都簽署有漁權協定，兩國也有知會台灣，日、菲兩國政府已表達該談判不涉及第三方。
過去一個月裡，台灣方面也對中國海警船靠近台灣控制的東沙群島一事提出了抗議；該群島在戰略上位於南中國海的北端。
國台辦發言人張晗表示，中國對南海諸島包括東沙群島及其附近海域擁有主權。她強調，大陸海警部門在相關海域執法巡查，是正常履職行為。“民進黨當局膽敢挑釁，必須承擔由此引發的一切後果。”
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正
其他人也在看
母親節家電買氣助攻 momo富邦媒5月營收達近90億元 年增4%
電商龍頭momo富邦媒（8454）今（10）日公布5月合併營收89.9億元，年增4.1%；累計前5月營收達438.6億元，年增約15%。受惠母親節送禮需求帶動，美妝保健、3C家電等品類買氣升溫，推升單月營收穩健成長。不過，面對酷澎（Coupang）等跨境電商持續擴張，市場也關注即將登場的618年中慶檔期，能否進一步挹注下半年成長動能。
台積電明除息 大盤估約蒸發48點
台積電（2330）明（10）日除息，每股配發現金股利6元，加權股價指數也會在一開盤就先「蒸發」49點。
青棒》大溪雙王牌震撼旅外市場！林珺希加盟海盜 賴謙凡傳洋基搶人
美國職棒再傳台灣青棒好消息。匹茲堡海盜隊美國時間9日宣布，以小聯盟合約簽下桃園市大溪高中18歲投手林
被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」
他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家...
《鬼武者》新作試玩破百萬下載被嫌「太簡單」，製作人親自回應
在最近剛結束的PlayStation線上發表會「State of Play」上，Capcom 的《鬼武者：劍之道（Onimusha: Way Of The Sword）》終於確認將在 9 月 25 日正式推出，並且同步開放試玩版。結果這款大作果然引起了玩家興趣，短短一週內試玩版下載就破百萬。不過，許多玩家也都覺得《鬼武者：劍之道》的試玩版太簡單了，讓製作人脇章人正面回應，「請放心，正式版的戰鬥會更艱辛！」
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
台北天坑畫面曝！北市副市長急奔現場
[NOWNEWS今日新聞]台北市今（10）日出現天坑，造成鄰近變電箱位移倒塌，台北市副市長張溫德連忙前往現場掌握情況，表示目前坑的範圍約5米乘以5米乘以2米，由於旁邊是公辦都更的基地，所以會一併檢視，...
傅子純捨不得走！梁佑南眼疾開完刀衝靈堂 淚崩曝弟弟顯靈過程
【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Cor
Faker在台灣社群成「省錢代名詞」？破億年薪卻過著「5000元生活」的傳奇
Faker（李相赫）作為《英雄聯盟》的傳奇電競選手，驚人的年薪和私底下完全相反的超樸素生活作風，在台灣社群上居然成為了一種代名詞？有網友好奇問「精緻窮的相反應該叫什麼」，沒想到下方留言獲得最多認同、斬獲破千讚的答案，居然直接寫著「FAKER」的答案。
差21歲不行？新動畫「大叔配年輕女店員」引歐美觀眾不滿，網拿現實打臉
《躲在超市後門抽菸的兩人》動畫預計 7 月開播，但日本 Abema 等平台已經先行開播。其中劇中男女主角 45 歲社畜大叔「佐佐木」與 24 歲超市女店員「山田」（另一個身分田山），兩人之間相差 21 歲的「忘年之戀」設定，引起西方社群討論。
早料鄭朝方選竹縣！黃國昌：藍白鐵三角守城
[NOWNEWS今日新聞]民進黨預計今（10）日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，2026新竹選戰提前升溫。對此，民眾黨主席黃國昌受訪時坦言，鄭朝方將是強勁對手，藍白陣營都必須嚴陣以待，並主張由新竹...
Ado公開私房「漫畫清單」大推航海王鏈鋸人，認證1部音樂神作是她的精神寄託
日本年僅 23 歲的高人氣歌手 Ado，於集英社創業 100 周年特設企劃中，大方公開自己私底下的漫畫推薦清單，其中最受矚目的便是近年大熱的音樂漫畫《普通輕音社》（ふつうの軽音部）。講述極度平凡的高中女生加入輕音部的故事，大讚這部漫畫早已成為她日常生活的精神寄託。
「三重」台語發音引戰！李四川一句話反殺
[NOWNEWS今日新聞]新北市長選戰持續升溫，連台語發音都成攻防焦點，國民黨參選人李四川近日因唸「三重（Sam-tiông）」，不過更為常見的讀音則是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭民進...
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
《英雄聯盟》選手生涯最長不是Faker？前10名出爐...台灣Maple也入榜
轉眼間，《英雄聯盟》職業電競發展至今已經 16 年了，這些年間絕大多數的選手都宛如煙火、流星一樣轉瞬即逝，不過卻也有那些總是屹立在賽場之上的選手。最近官方就針對《英雄聯盟》職業選手調查資歷，結果全球資歷最深的選手竟然不是出道 4808 天的傳奇選手 Faker，他在 2013 年時拿下生涯首座《英雄聯盟》世界冠軍的隊友 Impact 成為目前唯一「5000 天俱樂部」成員，已經出道 5181 天了。
鄭麗文演講細節曝！他點評：高自信、缺內容
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，行程涵蓋多場智庫與閉門會談，其中僅一場在紐約曼哈頓的公開活動對外開放。參與現場的「USTaiwanWatch：美國台灣觀測站」成員指出，鄭麗文在...
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
江怡臻不拚連任另有布局？李四川親曝下一步
[NOWNEWS今日新聞]國民黨發言人、新北市議員江怡臻9日突然拋出震撼彈，宣布將不參與2026年新北市議員選舉，這讓外界開始揣測，她是否在為2028年立委選戰提前布局？也有人好奇，江怡臻是否會加入李...