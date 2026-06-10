台灣投資新手看過來 想參與股市熱潮沒資金賣台積電 股神巴菲特教你這麼做

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標普500指數在過去30年間展現強勁表現，截至美東時間6月5日，總報酬率達到1770%。這項基準指數的長期績效，凸顯股市作為財富成長工具的潛力。若在1996年6月投入1萬美元購買標普500指數，到現在價值已成長至約18.7萬美元。尤其過去10年的表現更為突出，總報酬率高達316%。



對於有意踏入股市的投資人而言，面對市場波動與選擇眾多，入門往往讓人卻步。此時，全球知名投資家沃倫巴菲特（Warren Buffett）的投資理念，提供了一條清晰且實用的路徑。巴菲特不僅是傑出的資本配置者，更以簡明易懂的建議聞名，他長期主張大多數投資人應選擇低成本的標普500指數基金。

多次建議一般投資人採用被動式投資策略

巴菲特在領導波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）期間，帶領公司股價以年化近20%的複合成長率持續60年。他雖然擁有卓越的個股選擇能力，卻多次公開建議一般投資人採用被動式投資策略，避免自行挑選個股或積極管理投資組合。主要原因在於，多數人缺乏時間、專業知識或持續追蹤市場的意願，而主動型基金經理人也難以長期超越大盤。

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市場數據顯示，大多數大型股主動管理基金在長期表現上無法擊敗標普500指數。不論是交易頻率過高、手續費偏高，或選股能力不足，這些因素都導致主動型策略的整體績效不如預期，也讓許多投資人開始思考被動投資的優勢。

在眾多標普500指數型產品中，Vanguard S&P 500 ETF（代碼VOO）是廣受推薦的選擇之一。該ETF的總管理費用率僅0.03%，遠低於多數主動型基金的收費水準。長期下來，低費用率能有效減少成本，讓更多報酬留在投資人手中。

這檔ETF緊密追蹤標普500指數成分股，前五大持股依序為輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）及Google母公司Alphabet，科技股比重明顯較高，投資人可間接參與人工智慧等創新領域的成長。然而，該ETF涵蓋美國經濟各主要產業部門，提供廣泛且分散的市場曝險，而非集中單一產業，適合希望以簡便方式參與整體股市的投資人。



定期定額降低一次性投入的時機風險



儘管目前標普500指數本益比處於歷史相對高檔，未來報酬率能否維持過去水準存在不確定性，但許多分析仍認為，美國企業獲利成長與利潤率維持穩健，特別是領先企業的競爭優勢明顯，值得長期關注。



若投資人對當前市場估值感到猶豫，定期定額投資策略（Dollar-Cost Averaging，簡稱DCA）是不錯的選擇。透過每月或每季固定投入資金，可分散進場時點，降低一次性投入的時機風險。即使每次投入金額不大，長期累積仍能產生顯著效果。

例如，初始投入1萬美元至Vanguard S&P 500 ETF，之後每月持續投入100美元，若以歷史年化總報酬率10%計算，30年後資產規模可達約38.2萬美元。投入金額越高，長期複利效果也越明顯。

這套以低成本指數基金為核心的投資方式，已成為許多新手與長期投資人參考的穩健途徑，強調分散風險、降低費用，並維持長期持有的紀律。



台灣投資新手可選擇元大台灣50



至於台灣投資人該怎麼運用巴菲特教導的這套投資法呢？在台灣證券市場中，元大台灣50 ETF（股票代碼0050）是國內最具代表性的市值型指數基金之一，追蹤富時臺灣證券交易所臺灣50指數，成分股涵蓋台灣上市市值前50大企業，主要包括台積電、聯發科、鴻海、台達電等大型權值股，其中台積電占比通常超過5成以上，半導體產業權重顯著。



對於希望直接參與美國股市表現的台灣投資人，國內已有多檔追蹤標普500指數的ETF產品可供選擇。其中，元大S&P 500 ETF（00646）是較早推出的本土型產品，透過基金架構投資美國市場成分股，提供以台幣交易的便利性，不需開立海外帳戶或處理匯率轉換。



整體而言，台灣投資環境提供涵蓋台股與美股的多元指數型ETF選擇。0050適合聚焦台灣市場的投資人，而00646等產品則讓台灣讀者能更便利地接觸標普500指數的成長動能。投資前，建議詳細了解各產品的持股組成、費用結構、配息方式及風險特性，並依個人財務狀況與風險承受度評估。



責任編輯：許詠翔

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