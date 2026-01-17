台灣投資美國5千億美元惹議 政院：其中2500億信保不能算在內

行政院說明，民間企業投資美國，政府信用擔保2500億美元，只是協助融資。（資料照片／張哲偉攝）



行政院昨天宣布台美關稅調降為15%不疊加，將透過「台灣模式」帶動民間企業自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。外界認為總投資額是5000億美元，引發討論。政院發言人李慧芝說明，民間投資總共2500億美元，政府提供的2500億美元信保支持，只是協助業者融資順利，並不是從國庫掏出這筆錢去資助。

李慧芝指出，台美投資MOU寫得很清楚，民間企業直接自主投資2500億美元，政府則提供信保支持額度2500億美元，幫助民間融資。一個是投資金額、一個是信保支持，無法相加，就像一個蘋果加一個鳳梨不會等於兩個鳳梨。

廣告 廣告

外界對政府提供信保支持額度的意思有所疑慮，李慧芝說明，當企業規劃要投資時，協助企業解決擔保品不足，讓銀行更願意放款，這是政府一直以來都有的信保機制、中小企業信保基金模式，包括鼓勵台商與僑商拓展國際市場，強化產業鏈等等，都有信保的協助。

李慧芝表示，這次與美國簽署的MOU也是同樣方案，協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構融資，而不是政府拿出2500億撒錢。如果遇到有人說要相加，可以舉例反駁，假設太太向銀行貸款1000萬、先生當這1000萬的擔保人，夫妻到底欠了銀行多少錢？「你會說共欠2000萬嗎？不是吧。」

另外，也有媒體報導提到「中小信保基金提供企業赴美2500億美元融資信用保證」，經濟部中小及新創企業署也澄清指出，台美關稅協商係由政府整體經貿談判體系及跨部會機制統籌推動，中企署及信保基金皆未參與談判，報導所稱融資保證額度，與財團法人中小企業信用保證基金目前業務完全無關。（責任編輯：殷偵維）

（熱門點閱：美國能「整碗捧走」台積電嗎？ 外媒曝亞利桑那州廠投資時間軸與現況）