台灣抗衰老醫學躍上國際頂尖舞台！陽明交大許翱麟教授擔任杜拜GCLS國際論壇主講嘉賓。

台灣在抗衰老與長壽科學領域的學術影響力獲得世界級認可！國立陽明交通大學生化暨分子生物研究所特聘教授、亞太抗衰老與長壽醫學會（APPAM）副理事長許翱麟教授，近日獲邀擔任由瑞士日內瓦長壽科學學院（GCLS） 於杜拜主辦之「GCLS Semester Symposium」國際高階論壇的Keynote Speaker（主講嘉賓）。此次邀請不僅是對許教授個人學術成就的肯定，更象徵台灣的科研成果已正式進入全球長壽醫學研究的核心對話圈。

與國際頂尖權威並列，展現台灣學術實力.

本次GCLS杜拜論壇為國際長壽醫學界的高層級盛會，聚焦於老化機制、預防醫學、整合醫療與轉譯研究等核心議題。許翱麟教授作為大會主講嘉賓，與來自歐洲、中東及亞洲的頂尖學者並列，參與論壇最高層級的學術對話。本次論壇的核心講者陣容堅強，包括：

許翱麟 教授 ｜APPAM 副理事長（ Keynote Speaker ）

Prof. Shahrukh Hashmi ｜阿布達比衛生部研究與創新主管

Dr. Khulood Alsayegh ｜杜拜衛生局臨床標準與指南負責人

Dr. Dominik Thor ｜瑞士日內瓦長壽科學學院（GCLS）主席

Dr. Luiza Spiru ｜歐洲老年醫學與長壽醫學權威學者

Dr. Vanessa Emslie｜國際長壽與整合醫學專家

能與上述代表各國官方衛生部門及學術領導機構的專家同台，凸顯台灣學者在此一攸關全人類健康的關鍵領域中，已佔有不可或缺的一席之地。

從實驗室到世界舞台：基礎研究驅動臨床影響

許翱麟教授是國際知名的衰老生物學專家，其團隊長期以秀麗隱桿線蟲為模型，深入探索長壽基因與飲食限制延緩衰老的分子機制。其突破性研究成果，例如揭示HSF1/HSB1蛋白調控衰老的關鍵路徑，已多次登上《Science Advances》等頂級期刊。此次在杜拜論壇，許教授正是從整合醫療與臨床轉譯的視角出發，分享如何將基礎科學發現轉化為實際的預防策略，與論壇主題高度契合，獲得與會各國專家的高度關注。

背靠堅實學術體系，推動國際接軌

許教授的國際影響力，背後是台灣堅實的跨領域學術支持體系。其所屬的亞太抗衰老與長壽醫學會（APPAM），建構了獨特的中西醫雙軌總教研制度，由林昭庚院士（中醫）與李英雄教授（西醫） 共同領航，為整合醫療研究提供權威指引。APPAM不僅與國際權威期刊《Aging & Disease》簽約合作，其學術活動成果亦獲國家圖書館正式典藏，展現了高度的學術公共性與嚴謹度，成為台灣研究對接國際的重要平台。

學界觀點：標誌性的突破

此一國際邀約被學界視為重要里程碑。它證明台灣在生命科學的深耕，已能在全球性健康議題上貢獻關鍵的「台灣觀點」與科學方案。許翱麟教授與全球衛生政策制定者及學術領袖同台對話，不僅是個人榮譽，更是台灣學術研究國際化、並於全球健康議題掌握話語權的具體展現, 其於 2023 年與台中中山醫學大學醫學研究所共同舉辦之「會聚科學暨互聯醫學研討會」，相關會議論文與出版資料已獲 台灣國家圖書館正式收錄與典藏，顯示其學術活動具備高度公共性與學術可信度。

隨著全球高齡化社會來臨，抗衰老醫學的科學突破將直接影響未來人類的健康壽命。許翱麟教授站上杜拜國際論壇的主講台，無疑為台灣的生醫研究與臨床預防醫學，點亮了邁向世界的聚光燈。