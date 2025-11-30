台灣拚低軌衛星產業鏈 下一個兆元題材正在強勢成形

由於福衛8號與立方衛星集體順利入軌，台灣低軌衛星供應鏈加速從地面走向太空端。／TASA

低軌衛星產業正快速起飛。高盛估計，市場規模將從目前的250億美元（新台幣約7848億元），一路飆到2035年的1080億美元（新台幣約3.4兆元），樂觀情境甚至上看4570億美元（新台幣約14.35兆元）。台灣過去以地面通訊設備為主，如今隨著福衛8號星系啟動、首顆齊柏林衛星成功射入軌道服役，以及B5G低軌通訊衛星計畫將在2027年啟動，在AI與國安通訊需求加總下，下一個兆元級產業引擎已經點火。

2024年台灣太空航太產業總產值達新台幣3907億元，其中「衛星地面設備」獨占2441億元，「航太產值」為1466億元。換句話說，台廠目前在低軌衛星領域仍過度集中於地面通訊設備，真正的「天上衛星」大市場還沒吃到。

要進入軌道端供應鏈，所有元件都必須取得太空驗證，因此福衛8號星系的角色極為關鍵，它等於是台廠的「國產元件太空測試平台」，讓本土零組件能真正取得太空飛行履歷。這也成為下一階段B5G低軌通訊衛星的基礎工程，讓台灣從地面設備正式跨上太空端，形成完整產業升級路徑。

未來十年，低軌衛星（LEO）市場將因物聯網（IoT）、遙測（RemoteSensing）和全球衛星通訊需求大增，加上即時數據處理、雲端AI、邊緣AI、終端AI運算技術快速演進，將迎來爆炸性成長。由於低軌衛星通訊涉及國安，歐、美衛星公司若要打造非紅供應鏈，勢必要尋找能替代中國的製造夥伴，而台灣精通半導體與資通訊，自然成為最佳互補角色。

衛星群升空後都已進行通訊，象徵太空商機起飛。在非紅供應鏈下，台灣可望成受惠方。圖／TASA

預計在2027年發射的Beyond 5G LEOSatellite（B5G低軌通訊衛星）將成為「台版星鏈」的試驗場域。這計畫將外購1顆先進通訊酬載、由國家太空中心（TASA）自製1顆優化自主通訊酬載，再進一步輔導台廠開發4顆低軌通訊衛星。商機龐大，也吸引鴻海、廣達、緯創、和碩、仁寶等45家國內大廠到場關注。

隨著B5G/6G通訊時代來臨，低軌衛星具備的「全球無縫覆蓋」特性，將大量應用在通訊無死角的自動駕駛、海運船舶、航空與物聯網等場景。為滿足這些新興需求，台灣廠商也積極投入相位陣列天線、終端設備及關鍵模組研發，布局各式需求情境。

而B5G低軌通訊衛星實驗計畫首顆衛星預計在2027年升空，6顆星系完全進入軌道服役則落在2030年。屆時，台灣將擁有自己的低軌衛星通訊能力，即使海底電纜遭破壞，也能確保網路不中斷，通訊韌性大幅提升。

事實上低軌衛星，更牽動著國防軍工、無人機、無人艇布局，一旦台版的星鏈建構完成，台灣就有了自己的低延遲衛星通訊，這樣一來，無人機、無人艇作戰、反制訊號就不會受制於人。



