台灣拚低軌衛星產業鏈 下一個兆元題材正在強勢成形
低軌衛星產業正快速起飛。高盛估計，市場規模將從目前的250億美元（新台幣約7848億元），一路飆到2035年的1080億美元（新台幣約3.4兆元），樂觀情境甚至上看4570億美元（新台幣約14.35兆元）。台灣過去以地面通訊設備為主，如今隨著福衛8號星系啟動、首顆齊柏林衛星成功射入軌道服役，以及B5G低軌通訊衛星計畫將在2027年啟動，在AI與國安通訊需求加總下，下一個兆元級產業引擎已經點火。
2024年台灣太空航太產業總產值達新台幣3907億元，其中「衛星地面設備」獨占2441億元，「航太產值」為1466億元。換句話說，台廠目前在低軌衛星領域仍過度集中於地面通訊設備，真正的「天上衛星」大市場還沒吃到。
要進入軌道端供應鏈，所有元件都必須取得太空驗證，因此福衛8號星系的角色極為關鍵，它等於是台廠的「國產元件太空測試平台」，讓本土零組件能真正取得太空飛行履歷。這也成為下一階段B5G低軌通訊衛星的基礎工程，讓台灣從地面設備正式跨上太空端，形成完整產業升級路徑。
未來十年，低軌衛星（LEO）市場將因物聯網（IoT）、遙測（RemoteSensing）和全球衛星通訊需求大增，加上即時數據處理、雲端AI、邊緣AI、終端AI運算技術快速演進，將迎來爆炸性成長。由於低軌衛星通訊涉及國安，歐、美衛星公司若要打造非紅供應鏈，勢必要尋找能替代中國的製造夥伴，而台灣精通半導體與資通訊，自然成為最佳互補角色。
預計在2027年發射的Beyond 5G LEOSatellite（B5G低軌通訊衛星）將成為「台版星鏈」的試驗場域。這計畫將外購1顆先進通訊酬載、由國家太空中心（TASA）自製1顆優化自主通訊酬載，再進一步輔導台廠開發4顆低軌通訊衛星。商機龐大，也吸引鴻海、廣達、緯創、和碩、仁寶等45家國內大廠到場關注。
隨著B5G/6G通訊時代來臨，低軌衛星具備的「全球無縫覆蓋」特性，將大量應用在通訊無死角的自動駕駛、海運船舶、航空與物聯網等場景。為滿足這些新興需求，台灣廠商也積極投入相位陣列天線、終端設備及關鍵模組研發，布局各式需求情境。
而B5G低軌通訊衛星實驗計畫首顆衛星預計在2027年升空，6顆星系完全進入軌道服役則落在2030年。屆時，台灣將擁有自己的低軌衛星通訊能力，即使海底電纜遭破壞，也能確保網路不中斷，通訊韌性大幅提升。
事實上低軌衛星，更牽動著國防軍工、無人機、無人艇布局，一旦台版的星鏈建構完成，台灣就有了自己的低延遲衛星通訊，這樣一來，無人機、無人艇作戰、反制訊號就不會受制於人。
更多鏡報報導
齊柏林衛星發射成功！將點燃低軌衛星產業鏈 台廠太空族群準備起飛
千億大商機／場域要什麼就做什麼機器人 達明：工廠端AI視覺協作機器人成長率高
機器人對旅宿最大作用 名宿業者：人跟機器人一起把服務做到最好
其他人也在看
競逐太空！福衛八號齊柏林衛星發射成功 賴清德：打造新護台神山
[Newtalk新聞] 福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」今（29）日凌晨順利升空入軌，象徵臺灣自製衛星能力的重要里程碑。總統賴清德為發射轉播活動預錄致詞影片，強調福衛八號是我國第一個自製的衛星星系，而「齊柏林」成功打頭陣，不僅標誌臺灣邁向太空新時代，也將為國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護帶來全面提升，更肩負強化國安的重大任務。 賴清德指出，去年的就職演說中提出「競逐太空、探索海洋」的國家發展方向，如今太空時代正式到來。他強調，勇於探索未知，臺灣才能更具自信、在國際舞台昂首前行。 對於「齊柏林衛星」命名意涵，賴清德表示，齊柏林導演長年以影像守望臺灣，他期盼這份精神能延伸至太空，讓衛星繼續在軌道上守護土地、觀照世界。未來包括福衛八號後續衛星在內，將形成高解析度的緊密觀測網絡，全面提升國家韌性。 賴清德同時宣示，臺灣不只打造自製衛星，也正積極建置國家發射場，以發展自主入軌火箭能力；政府將持續與產學研攜手，推動太空科技與產業發展，讓臺灣成為全球太空產業鏈不可或缺的關鍵供應者，「共同打造新的護台神山」。 他最後向投入福衛八號計畫的團隊與產學研伙伴致上謝意，並祝福齊柏林衛星順利執行任務，「新頭殼 ・ 1 天前
福衛八號齊柏林衛星發射成功 總統盼打造「新護台神山」
福衛八號「齊柏林衛星」今（29）日凌晨順利發射成功，賴清德總統針對發射轉播活動以錄影發表談話表示，這是臺灣第一個自製的衛星星系，更是邁向太空新時代的重要一步。未來政府會持續跟產學研各界攜手合作，大力發展太空產業，讓臺灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色，打造新的「護台神山」。中時新聞網 ・ 1 天前
齊柏林衛星順利入軌！今10:42首度通過台灣上空
【記者趙筱文／台北報導】國家太空中心今（29）日宣布，福衛八號第一顆「齊柏林衛星」凌晨搭乘SpaceX火箭升空後順利進入預定軌道，清晨與海外地面站成功通聯並確認衛星健康狀態，預計上午10點42分首度通過台灣上空。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
齊柏林之名上太空！福衛八號首顆衛星成功發射 助台灣災防監測
福衛八號首顆衛星「齊柏林」日前成功發射升空！台灣首個自製光學遙測衛星星系的第一顆，以紀念已故紀錄片導演齊柏林，將為台灣提供高解析度的地表影像資料。看見‧齊柏林基金會董事齊廷洹感動表示：「從今天開始，齊柏林它代替我的父親從更高的視角守護著台灣。」賴清德指出，福衛八號收集的資料將應用在國土規劃、農業監測、災害應變以及環境保護等領域，未來將帶著更明亮的雙眼，讓台灣人用更清晰視野看見家園！TVBS新聞網 ・ 1 天前
影／NASA毅力號首度錄到火星「閃電」聲 但與一般人想像不太一樣
美國太空總署（NASA）「毅力號」火星探測車首次捕捉到火星大氣中的電活動，麥克風錄下沙塵暴肆虐時被捲起的細微「劈啪」聲，...聯合新聞網 ・ 1 天前
「齊柏林衛星」今10：42通過台灣！齊廷洹：父親從更高視角守護台灣
台灣自主打造的福衛八號首顆衛星「齊柏林」升空！今（29）日凌晨2時44分，齊柏林搭載 SpaceX 獵鷹九號 Transporter-15 任務從美國順利發射，並於清晨約5時4分成功進入太陽同步軌道，預計於今上午10時42分首度通過台灣上空。「齊柏林」以台灣精神命名，承載著導演齊柏林守護土地的理念，如今換以太空視角守望台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 11 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 13 小時前
陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪，綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈。高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。上述幾人最近也都動作頻頻，許智傑今（30）上午更舉辦「見面會」，綠委邱志偉、前高雄市議員陳致中都到場力挺。民視 ・ 16 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 17 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 10 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前