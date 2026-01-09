台灣挺進WBC對決大谷翔平！邰智源震撼宣布「重大新喜訊」：突破現狀

記者蔡維歆／台北報導

邰智源出席逸祥婚禮。（圖／記者鄭孟晃攝影）

2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）於今年3月登場，備受期待的台灣隊挺進C組，預賽對手包含日本、韓國、澳洲及捷克隊——3月5日至3月8日於東京巨蛋開打，而眾所矚目的台日大戰為3月6日，台灣隊將與日籍大聯盟超級球星大谷翔平正面交鋒。群眾集資計畫即日起正式啟動，藝人邰智源率先力挺，邀請全民一同應援挺台灣。

2024年台灣在東京巨蛋拿下世界棒球 12 強賽冠軍，不僅寫下歷史，更展現了長年耕耘的累積成果與台灣棒球的實力與韌性。2024年賽事中，「台灣隊長」陳傑憲在胸口比出的手勢，那是一塊屬於台灣的位置——也正是這場集資計畫想要補上的。率先支持此計畫的藝人邰智源，橫跨綜藝、主持、文化與公共議題等領域多年，始終以貼近生活與大眾的方式，和不同世代建立連結，更時常不諱言邀請觀眾一起思考、一起行動。本身是資深棒球迷的他，也曾在主持的節目中多次提及對台灣棒球的熱愛。

2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）於今年3月登場。

邰智源表示，「我最想做的一件事，是突破現狀。」正是這股熱血與真心，促使他第一時間支持這場行動，邀請全民加入，除了成為球員強大的後盾，更是實踐我們共同的名字——Team Taiwan。」中華職棒會長蔡其昌亦表示支持這場由球迷出發的應援行動。身為國家隊的熱情粉絲，邰智源也曾在 2025 年初的網路節目《下班去吃飯》中與蔡其昌會長對談，深入聊及台灣棒球的現況與未來，他深刻理解棒球在台灣社會中的位置，也感受到球迷為一場比賽落淚、為一個手勢沸騰的情感張力。

為人親和的「邰哥」更真誠分享：「之所以想支持這次的計畫，最核心的原因，就是希望我們能以『民間力量』大大方方地在所有宣傳物上印上台灣！用 Team Taiwan 的名義，在東京街頭、在巨蛋周邊、在機場，把台灣人的驕傲大聲講出來。我想讓球員在異鄉備賽時，一抬頭看到的不是冷冰冰的代號，而是家鄉人真摯的鼓勵、與我們真正的名字。」

