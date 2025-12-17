台灣捐65萬美元助APEC 促進區域繁榮發展

（中央社記者楊堯茹台北17日電）外交部今天表示，政府今年捐助65萬美元予「亞太經濟合作」，挹注「人類安全子基金」、「婦女與經濟子基金」以及「政策支援小組」，持續透過具體貢獻促進區域繁榮發展。

外交部下午發布新聞稿指出，為展現對「亞太經濟合作」（APEC）的重視，並持續協助其他APEC會員進行能力建構，政府決定今年捐助65萬美元予APEC。台灣APEC資深官員、外交部國際組織司司長孫儉元藉由出席在中國深圳舉行「非正式資深官員會議」（ISOM）的機會，代表政府於11日與APEC秘書處執行長佩德羅薩（Eduardo Pedrosa）簽署捐助備忘錄（MOU）。

孫儉元致詞表示，台灣為APEC建設性會員，自1991年加入APEC以來，持續透過捐助及辦理活動對APEC作出具體貢獻，未來也將繼續在平等基礎上與其他APEC會員合作，共促APEC區域的繁榮發展。

佩德羅薩則指出，台灣的捐助及積極參與不僅有助APEC秘書處順利推動相關工作，更對APEC會員的能力建構至關重要，將令APEC區域所有人民受惠。

外交部說明，上述捐款將用於挹注台灣於20年前倡議設立的APEC 「人類安全子基金」（Human Security Sub-Fund），以及10年前與美國、澳大利亞合作設立的「婦女與經濟子基金」（Women and the Economy Sub-Fund），另將資助「政策支援小組」（PSU），強化APEC的政策研究與分析能量。（編輯：楊凱翔）1141217