台灣捲入致命戰爭？諾查丹瑪斯2026預言曝光 驚見「7方勢力」廝殺

法國16世紀傳奇預言家諾查丹瑪斯（Nostradamus），生前著有《百詩集》被後世解讀曾精準預測「911恐攻」及「新冠疫情」等。隨著2026年到來，外媒引述專家分析，在其編號26的詩句中驚見「致命海戰」警示，內容提及7艘船艦遭圍繞引發衝突，被解讀為可能指向台灣、中國及東南亞鄰國在南海的主權爭端。此外，預言也暗示重要人物恐遇刺及極權主義擴張，引發國際關注。

根據綜合外媒報導，身兼占星師與醫師的諾查丹瑪斯，其人生因經歷妻兒死於瘟疫的悲劇，世界觀深受《舊約聖經》審判意象影響。他在1555年出版的《百詩集》（Les Prophéties）以晦澀的4行詩形式，描繪了人類未來的災難與變革。儘管其預言準確度見仁見智，但每逢新年開始，其著作總會被重新檢視。

回顧剛過去的2025年，部分預言似乎得到印證，例如亞馬遜流域在長期乾旱後確實發生嚴重洪災；而其預言的「水域帝國」崛起，也被現代解讀者視為對高耗水AI產業中心的隱喻。然而，關於俄烏戰爭終結及小行星撞擊的預測則未實現。

針對2026年，雖然諾查丹瑪斯未指名道姓寫下年份，但研究者聚焦於各章節中編號為「26」的4行詩進行解讀。其中最受矚目的是《第七世紀》第26首，詩中描述：「小船與槳帆船環繞7艘船，致命戰爭將被引爆。」專家分析，此段落極可能是在隱喻海上軍事衝突，而「7艘船」或指涉中國、台灣、越南、馬來西亞、汶萊、印尼與菲律賓等七個在南海及周邊海域有主權重疊主張的政權，暗示該區域緊張局勢恐將升級。

此外，《第一世紀》第26首提及「偉大之人將在白晝被雷擊擊倒」，被解讀為可能有重要政治領袖遭遇刺殺，或政權因突發事件瞬間垮台；同首詩中出現的「蜂群」意象，則被陰謀論者視為極權意識形態或群體思維擴張的象徵。另在《第二世紀》第26首提到的「提契諾（瑞士南部）將血流成河」，有觀點認為這並非指戰爭，而是象徵當地生技醫療中臍帶血幹細胞保存技術的發展與爭議。

諾查丹瑪斯的預言詩句充滿隱喻，雖無法作為確切的未來指南，但其對戰爭、天災與政治動盪的描述，恰好投射了當代人類對地緣政治與環境變遷的集體焦慮。面對2026年的詭譎局勢，這些數百年前的詩句再次成為世人茶餘飯後的話題。

