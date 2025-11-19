台灣排第三名！ 今年已逾563萬遊客飛日本

今年已逾563萬名台灣遊客飛日本。（示意圖／翻攝自unsplash）

日本政府觀光局公布最新統計，本年度10月訪日外國旅客達389萬6300人，較前一年同期成長17.6％，創下歷年10月最佳紀錄。其中，台灣10月訪日旅遊人次排名第三，1至10月則累計超過563萬人次。

日本觀光局指出，10月份赴日國際旅客人數為389萬餘人次，比2024年創下的331萬餘人次的歷史最高紀錄，還高出58萬人次以上，創下新紀錄。而10月為日本秋季賞楓季的開始，此時赴日旅遊的需求量激增，尤其來自歐洲、美國、澳洲和中東地區的遊客數量顯著增加。此外，東亞地區的長假也帶動了赴日旅遊需求的增長。

根據統計，10月訪日旅客以韓國人最多，達86萬7200人、年增18.4％；其次為中國71萬5700人、年增22.8％；台灣則位居第三，59萬5900人、年增24.4％。美國為33萬5700人、年增20.6％；香港則減少1.4％至19萬6000人。

從今年1至10月累計總數來看，訪日旅客依序為中國820萬3100人居首，年增40.7％；韓國766萬800人、年增6.4％；台灣563萬2600人、年增11.2％；美國273萬3400人、年增22.1％；香港201萬8600人、較前一年減少7％。其餘依序為泰國、澳洲、菲律賓、越南以及加拿大，僅香港訪客數較去年稍微減少。

不過日本首相高市早苗日前在國會提及「台灣有事」相關言論，中國政府隨即呼籲公民「避免赴日」，引發大規模退票潮。日本觀光廳長村田茂樹表示，難以對後續趨勢作出判斷，而中國在日本觀光市場占有重要地位，未來會持續推動包括中國在內的國際旅客宣傳與相關措施。

