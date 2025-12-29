台灣掛蛋！于朦朧獲「2025全球百大帥哥」第5 網淚喊：安息吧

中國男星于朦朧獲選「2025全球百大帥哥」第5名，主辦單位特別打上「REST IN PEACE」字幕。翻攝YouTube



每年都會公布全球百大帥哥美女的美國網站「TC Candler」，今年票選結果出爐，台灣無人上榜，冠軍是中國男星張哲瀚，「雷神索爾」克里斯漢斯沃第8、BTS成員金泰亨第7，「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）名列第4，特別的是，已故藝人于朦朧獲得第5名，主辦方還打上「REST IN PEACE」悼念，讓粉絲相當感動。

于朦朧今年9月墜樓身亡，然而過程疑點重重，陰謀論甚囂塵上。TC Candler昨（12/28）發布于朦朧獲得第5名，還在畫面中打上「REST IN PEACE（安息）」、「Thruth（真理）」、「Justice（正義）」、「Answers（答案）」等文字；粉絲大受感動，紛紛留言「朦朦，看到曙光了！我們的努力沒有白費」、「是于朦朧！感謝TC Candler」、「安息吧，萌萌，你擁有一個美麗的靈魂」。

于朦朧名列百大帥哥第5，主辦單位打上字幕「真理」、「正義」、「答案」。翻攝YouTube

榜單上其他名單，分別為冠軍張哲瀚、亞軍是澳洲男星雅各・艾洛迪（Jacob Elordi）、季軍新加坡男星孫政、第四英國男星亨利卡維爾。另外，美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平首次入榜，為第62名韓國男團BTS的朴智旻名列第60，田柾國是第14名。

