台灣接掌聯合國AFACT常設秘書處 商研院：有利參與數位經貿規則制定

聯合國亞太貿易便捷化及電子商務理事會(Asia & Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business, AFACT)常設秘書處2022年由伊朗轉移至台灣，原由資策會負責營運，今年轉交商研院後，今天(13日)正式在商研院揭牌。商研院董事長許添財指出，台灣接下AFACT常設秘書處，象徵台灣在國際舞台拓展空間及參與，未來在國際數位經貿規則制定時，不用再仰賴友好成員國，可直接參與制定或提出倡議，為台灣對外事務的重要里程碑。

商研院指出，聯合國亞太貿易便捷化及電子商務理事會現有21個會員經濟體，為少數具有聯合國正式諮詢資格(General Consultative Status)的國際NGO組織，並於2017年與聯合國歐洲經濟社會理事會(UNECE)簽署合作備忘錄，長期受邀參與聯合國相關計劃，台灣自1992年以中華台北(Chinese Taipei)名義加入成為正式會員。

廣告 廣告

許添財表示，近年伊朗局勢動盪，AFACT在2021年11月舉行的第39次大會中，經日本等友台國家提案，獲得中國在內等成員一致同意，決議2022年起，由我國取代伊朗正式接任AFACT常設秘書處，初期由資策會主導，今年起則由商研院接手營運。

商研院補充說明，AFACT長期扮演連結全球標準與區域實務的關鍵角色，由台灣擔任AFACT常設秘書處可鞏固我國在AFACT的正式會員地位，不但有權代表AFACT出席並參與聯合國各項數位經濟與電子商務標準組織的正式會議及相關活動，增加台灣在國際事務的發言地位、國際形象，還可藉此突破中國封鎖參與聯合國正式計劃等專業活動，有利參與聯合國周圍相關國際組織。

商研院並認為後續將有助於台灣將標準需求納入數位經濟與國際電子商務標準制定，能更快獲得國際標準的最新資訊，協助國內數位貿易、數位經濟及產業電子化推動。

商研院強調將會以國家智庫角色代表台灣，持續與AFACT各會員經濟體深化交流與合作，積極參與聯合國相關計劃與國際會議，在既有標準與合作架構下促進區域對話與實務連結，共同推動數位經濟發展、貿易便捷化與數位轉型，為台灣在全球數位經貿體系中創造更多具體且長遠的影響力。