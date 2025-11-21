台灣接軌國際！《臺灣全民安全指引》明年1/5前完成全國發放...林飛帆：建構強韌社會嚇阻敵人威脅

《臺灣全民安全指引》正式開始發放，將於明年1月5日前完成全國發放。國安會副秘書長林飛帆昨（20）日表示，芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行印製防衛手冊，法國也在昨日發表了，台灣接上國際趨勢，雖然步伐慢了點，但現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅。

「你檢查家裡的信箱了嗎？」林飛帆昨日在臉書發文表示，政府正在向全國九百多萬家戶發放《臺灣全民安全指引》，只要設有戶籍的家戶都能收到這本小橘書。目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。

廣告 廣告

林飛帆強調，這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢。

林飛帆說，長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。瑞典去年也更新了手冊，一樣家家戶戶普發，而瑞典人民將此視為必要的須知。更重要的是，瑞典從1943年以來，直到現在，每一版的全民防衛手冊，都告訴瑞典人民，一旦瑞典遭到武力攻擊，瑞典人不會放棄抵抗，更不可能投降。

林飛帆指出，而就在今天，法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables ，意思是「人人有責」，非常直白了當，而法國手冊內容涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也與台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦。

「台灣也接上了這個國際趨勢。雖然確實，我們的步伐比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些」，林飛帆說，不過，有開始總是為時不晚。現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅。

林飛帆表示，昨天手冊正式發放，他也與內政部的同仁前去台北市的幾個里，視察發放狀況，非常感謝所有里長、里幹事、公所同仁的協助，「這份《安全指引》將分四梯次，於明年1/5日前完成全國發放。」

林飛帆最後表示，若您已經拿到，歡迎也拍照上傳讓更多人知道這份資訊；若您還沒拿到，請不要擔心，可以想居住地里長、里幹事、或區公所詢問，若是有不慎遺失，或是因故沒有拿到，也請向區公所詢問，「全民有準備，台灣就更安全！」

（圖片來源：林飛帆臉書）

更多放言報導

讚「國安會副秘用對人給賴總統拍拍手」...周玉蔻指「林飛帆、李問、趙怡翔都是黨內足當大任年輕世代」：內閣改組有1個月蜜月期

「全社會防衛韌性」首次桌推「推演成果」曝！林飛帆：未來需加強「複合式威脅」應變能力