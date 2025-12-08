台灣推生態服務給付助農民社區護生態 成全球領先指標
〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林業保育署推動「生態服務給付」已5週年，讓友善耕作與維護有利野生動物生態的農民與社區獲生態薪水，從一開始僅在9縣市、63鄉鎮市區推動，今年已提升到18縣市、175個鄉鎮市區，友善耕作面積更比5年前增加50%，面積累積超過3千公頃，成全球領先指標。
野生動物不會僅出現在保護區或國有林，還會出現在農田或淺山地區，林保署統計，約55%保育類野生動物、64%台灣植物紅皮書物種棲息在海拔1千公尺以下的淺山平原區，許多農地也是許多重要動植物的棲息地，但有鑑於農民投入生態保育不施藥、不採慣行農法將蒙受生產損失，林保署推動生態服務給付，透過給予農民生態薪水方式，讓農民更願和環境共好，也透過服務給付讓社區成立巡守隊，一起保護生態。
林保署目前推動的生態服務給付包含友善生產的「友善農地給付」、「巡護監測給付」、「自主通報給付」，若農民與社區居民配合架設相機，拍到石虎等保育類動物會再加碼給付，隨近年野生動物復育有成，黑熊等族群增加，自主通報給付包含入侵與監測通報，還新增若農地通報發現水雉、山麻雀巢位並成功孵化幼鳥的繁殖通報獎勵等。
隨獎勵推動，野生動物族群明顯成長，林保署保育管理組科長林其徹表示，黑面琵鷺今年數量首度突破7千隻，也首度在雲林沿海地帶發現石虎蹤跡等。
林保署署長林華慶表示，全台巡守隊數量從一開始的65隊增為146隊，持續參與率超過9成，友善耕作面積更突破3千公頃，相比歐盟近年推動農地生態維護等措施卻遭遇許多抗爭，我國推動順利在全球罕見，除是小農外，最重要是透過生態薪水解決農民痛點，農民更對保育的物種有認同感，還有國人對產品的支持，他也透露，之前有蜂農的蜂蜜被台灣黑熊偷吃，林保署協助該農民將以「黑熊也愛吃的蜂蜜」行銷，也將在百貨公司上架。
農民張政良則分享，自己當年改成友善農作是因牽手噴農藥中毒，果園出現一級保育類動物食蛇龜讓他又驚又喜，更積極將果園營造為適合食蛇龜的棲地，認為生態給付讓他從事友善農作更加分。
之前有某手搖飲店欲申請石虎柳丁為商標，引發譁然後自行取消，林華慶表示，為防堵這類行為，未來林保署也將會先行申請商標提供給參與的農民與團體等使用。
