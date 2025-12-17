台灣提前達成WHO消除C肝目標！ 將遞交「消除C肝報告」與國際分享經驗
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文
台灣提前達成世界衛生組織（WHO）消除C肝的目標，讓C型肝炎防治邁向新的里程碑，可望在國際公衛史上寫下新的一頁。
世界衛生組織（WHO）於2016年宣示要於2030年達成消除C型肝炎的目標。台灣響應並全力推動各項C肝防治策略，希望在2025年底提前達成WHO的目標。經過長期努力後，衛福部於2025年12月17日舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，正式宣布台灣已提前於2025年達成WHO消除C肝的目標，並將向WHO西太平洋區署（WPRO）提交「消除C肝報告」，展現國際承諾。
總統賴清德出席記者會表示，台灣消除C肝的成果已獲得亞太地區肝病聯盟（APAC）高度肯定，今年可望在國際公衛史上，再次立下新里程碑，在消除C型肝炎戰役中，較WHO所提2030年目標提早5年完成，領先亞洲各國名列世界前茅，展現台灣守護人民健康的決心。
台灣C肝診斷率、治療率逾9成 提前達成世衛2023目標
WHO提出2030年要達到C型肝炎消除的目標，包含90％診斷率、新發生個案減少90％、C型肝炎相關死亡率降低65％、至少72％慢性C肝病人需被治療等。
在台灣，導致慢性肝炎、肝硬化與肝癌的主要原因，除了B肝以外，C型肝炎也是主因之一，僅次於B肝。因此，台灣欲加快C型肝炎的消除目標推出各項政策，希望在2025年底提前達成WHO設定的目標。
衛福部部長石崇良表示，為消除C型肝炎，政府採取「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」核心策略，提供精準、全面的篩檢與治療服務。
在篩檢部分，國健署自2020年擴大篩檢族群為45－79歲，並於2025年再次放寬篩檢年齡為39－79歲，至今已有超過755萬人接受過篩檢。
另外，根據衛福部統計，從2003年起提供C肝干擾素治療，到2017年全口服新藥（DAA）治療納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療、使用經費約287億元。
透過衛福部國健署、醫事司、心健司、健保署、疾管署、食藥署及法務部矯正署等跨部會、司署合作，與地方衛生局所、醫療體系及民間組織共同投入C肝防治工作，台灣終於提前達成WHO消除病毒性肝炎目標。
國健署署長沈靜芬表示，台灣消除C肝計畫性指標目前都已超越WHO消除路徑（PTE）金級標準，診斷率、治療率均達9成以上，而且在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持100％。
未來仍需持續努力鞏固成果 民眾該如何預防C肝？
不過，未來仍要持續加強篩檢、衛教宣傳，提升民眾健康意識及治療的可近性，才能鞏固C肝消除成果。
提醒民眾，目前凡是民國75年以前出生至79歲民眾，都可以終身接受一次免費B、C型肝炎篩檢服務，若檢驗結果顯示為B型肝炎表面抗原（HBsAg）或C型肝炎抗體（Anti-HCV）陽性，應依醫囑進一步接受追蹤檢查與治療。
目前C肝並不像B肝一樣有疫苗可以接種預防，建議民眾平時應採取以下預防措施，透過預防、篩檢、治療才能遠離病毒性肝炎帶來的健康威脅：
養成良好個人衛生習慣，不與他人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪、刮痧板等
使用拋棄式注射針具及針灸針具
穿耳洞、刺青工具等需充分消毒滅菌
避免不必要的輸血、打針、針灸、刺青、穿耳洞等行為
正確全程使用保險套，不從事無保護的性行為
