台灣提前達消除C肝目標 年底以「Chinese Taipei」向WHO申請認證
台灣經過10年努力，提前達成消除C肝成果，診斷率、治療率均達九成以上。衛福部表示，年底將以中華台北（Chinese Taipei）名義，向世界衛生組織（WHO）申請認證，積極避免拒收或認證送往中國的事件發生；考量中國是WHO會員國，這次申請難免發生阻撓，但一定會積極爭取。
世界衛生組織2016年推出2030年消除病毒性肝炎願景，衛生福利部今天舉辦國際記者會，發表台灣提前2025年達成消除C肝成果，向西太平洋區署提出認證申請，待國際專家檢核後正式發布成果。若順利通過，將超前5年成為亞洲領先，與冰島、澳洲、埃及等國並列前段班。
賴清德總統上午致詞表示，台灣消除C肝成果已獲得亞太地區肝病聯盟高度肯定，國家行動計畫、資金挹注、政策承諾、消除行動四個層面都被評為最高等級標準，預計今年底向WHO西太平洋區署提出C肝消除認證申請，向國際展現台灣守護人民健康決心，向世界分享台灣經驗。
賴清德重申，健康是基本人權，更是普世價值，不只涉及一個國家人民的福祉，更攸關全人類的生存發展。台灣身為國際社會負責任的一員，過去幾年來，在全球疫情挑戰中，跟世界各國分享防疫物資、技術和經驗，持續對全球公衛體系帶來貢獻。
台灣在1986年率先全球實施所有新生兒接種B型肝炎疫苗，此後年輕世代的B肝帶原及肝癌發生率顯著下降，國際醫學界1989年證實「C型肝炎病毒」的存在，第二場肝炎聖戰，自2003年以來展開C肝治療計畫，2016年在國家型政策推動下，加速以2025年消除C肝為目標。
國民健康署長沈靜芬表示，台灣C型肝炎病毒消除成果，在計畫性目標超越金級標準，診斷率為90.2%、治療率為90.6%；在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持100。
沈靜芬說，達成階段性消除目標後，盼在2030年前為進一步降低C型肝炎發生率及B、C型肝炎死亡率，未來將持續進行加強篩檢、衛教資訊宣傳，提升民眾健康意識及治療的可近性，並鼓勵民眾踴躍出來篩檢，及早追蹤治療，以鞏固C肝消除成果。
這場與C肝搏鬥，台灣第一步採行「以治療引領預防」，先治療已知病患，減少新感染風險，當醫師把口袋名單病人都治好；第二步就是「以篩檢支持治療」，2020年起擴大篩檢族群45至79歲、2025年更放寬為39至79歲，全民終身一次免費抽血篩檢，至今逾755萬人接受過篩檢。
台灣健保2003年給付雷巴威林合併注射長效干擾素副作用大，至2016年僅6.3萬人採用；C肝口服新藥2014年問世，九成以上治療率、幾乎沒副作用，前衛福部長林奏延、前健保署長李伯璋立功以一折藥價購入，新藥2017年起納給付，至今年10月逾18.2萬人接受治療。
外界關注台灣將以什麼名義，向WHO申請C肝消除認證？
衛福部次長莊人祥表示，將以中華台北（Chinese Taipei）申請，將由衛福部國際合作組積極與WHO聯繫，考量中國是WHO會員國，這次申請難免發生阻撓，但一定會積極爭取，避免過去台灣小兒麻痺根除證明送至中國的事件重演。
至於台灣非WHO會員國，送交C肝消除證明申請是否可能遭拒收？沈靜芬認為，確實有這個可能性，因為這其實是展示國家成果，這次國家報告修訂有國外相關專家介入解釋台灣報告書，不管WHO接受或不接受，其實台灣都已經把成果做出來了，未來也會將台灣經驗刊登期刊。
（責任主編：莊儱宇）
