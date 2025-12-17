台灣提前5年消除C肝！我國將以「Chinese Taipei」名義向WHO申請認證

總統賴清德表示，今年台灣可望在國際公衛史上，立下新的里程碑，在消除C型肝炎的戰役中，比WHO所提2030年目標，提早5年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。游騰傑攝



衛福部國健署今（17）日宣布，台灣在C型肝炎防治上已取得重大進展，目前診斷率、治癒率皆超越九成，並規畫於今年底前向WHO西太平洋區署遞交「台灣消除C型肝炎報告」。衛福部次長莊人祥表示，將以「Chinese Taipei」名義送件，確切日期尚未決定。

衛生福利部今日舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，總統賴清德以及消除C肝國家認證工作小組召集人陳建仁等人共同出席，對外說明台灣在C肝防治上的政策歷程與國際意義。我國提前於2025年達成WHO消除C肝目標，透過中央到地方跨部會合作，建構從預防、篩檢到治療的C型肝炎防治策略，診斷率、治療率均逾九成，今年底將向WHO西太平洋區署提交「消除C肝報告」，展現國際承諾。

廣告 廣告

賴清德回顧，1984年台灣是全球第一個全面實施B型肝炎疫苗預防注射的國家，因為成果相當顯著，不但成為WHO全球免疫計畫的典範，也促使全世界管控B型肝炎的努力，有更長足的進步，今年台灣可望在國際公衛史上，再次立下新的里程碑，在消除C型肝炎的戰役中，比WHO所提2030年目標，提早5年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。

賴清德說，今天記者會讓他感觸很深，因為過去自己當醫師時，C肝的藥效還不夠好，副作用也非常大，在他從政之後，一直關注C肝防治的進展，也期待台灣在2025年、也就是今年，能夠達成全面消除C肝的目標。因此，他也非常了解今天的成果，是集結各方力量、歷經千辛萬苦的過程才達成，非常不簡單。

賴清德也感謝前副總統陳建仁，2016年登高一呼，響應WHO號召，讓政府重視消除C肝的行動。2016年底，在時任總統蔡英文支持之下，政府馬上成立「國家消除C肝辦公室」；2017年，開始把C肝口服新藥，納入健保給付，讓病友不需花大錢，就能得到足夠的醫療服務，減緩C肝的流行。

2018年，賴清德擔任行政院長時，核定「國家消除C肝政策綱領」，提出「精準公衛防治」、「防治一條龍」、以及「防治在地化」的核心政策，全面推動C肝防治工作。賴清德也在記者會現場，逐一感謝歷屆衛福部長，一棒接一棒，部裡面的同仁也非常辛苦，當然也感謝在場專家學者、所有委員全力促成。

賴清德說，過去幾年來，政府除了持續加大投資，完整支持從篩檢、診斷到治療的每個環節，也逐步放寬C肝口服新藥的健保給付條件。至今，已有超過17.6萬名國人接受治療，治療成功率高達百分之98.4。另外，針對一般地區、高盛行地區、山地離島、以及糖尿病患者、注射藥物者、矯正機關收容人等特殊族群，也以精準公衛策略為基礎，為不同族群量身訂做C肝防治策略。

賴清德強調，健康是基本人權，更是普世價值，不只涉及一個國家人民的福祉，更攸關全人類的生存發展。台灣身為國際社會負責任的一員，過去幾年來，在全球疫情挑戰中，跟世界各國分享防疫物資、技術和經驗，持續對全球公衛體系帶來貢獻。

賴清德也坦言，未來許多影響健康的慢性疾病、癌症、跨國傳染病、超級細菌，以及少子女化、高齡化等挑戰，「我們一定要積極面對，也有信心克服這些挑戰，也非常樂意，跟世界各國交流經驗，共同促進人類的健康福祉」。

衛福部長石崇良表示，從2003年起提供C型肝炎之干擾素治療到2017年全口服新藥治療納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療、使用經費約287億元。2020年擴大篩檢族群45至79歲，2025年更放寬為39至79歲，至今逾755萬人接受過篩檢。

莊人祥會後受訪表示，台灣預計於2025年12月底前向WHO西太平洋區署正式提交「消除C肝報告」，送件日期將擇適當時機進行，並將以「Chinese Taipei」名義提出申請。

更多太報報導

蔣萬安：民眾對民進黨政府忍無可忍 古今中外沒聽過「在野獨裁」

批賴清德正拆解憲政秩序 鄭麗文：將法治帶回人治、民主帶向獨裁

童年目睹家園被毀長大立志守護正義 北檢張靜薰獲公務人員傑出貢獻獎