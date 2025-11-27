台灣提1.25兆國防特別預算 美國務院樂見：展現強化自我防衛的決心

總統賴清德宣布，未來8年預計投入約台幣1.25兆的追加國防預算，獲得美國方面肯定，美國國務院一名發言人指出，美國樂見台灣宣布新的國防特別預算，這和台灣關係法及歷經45年以上、多屆美國政府的承諾相符，美國支持台灣依照我方所面臨的威脅，獲取關鍵防衛能力。

美方也支持台灣在2030年前，將國防支出提高至GDP的5%，這展現了台灣強化自我防衛的決心。

此外，美國在台協會處長谷立言，也在官方臉書發文表示歡迎，並強調如果要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。

