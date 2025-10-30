台灣換駐美代表？林佳龍否認喊「沒啟動調整程序」：駐美處功能發揮很好

記者詹宜庭／台北報導

林佳龍否認換駐美代表。（圖／翻攝自國會頻道）

外媒《CNN》引述多名消息人士指出，台灣政府內部正考慮調整駐美代表人事，評估是否召回現任駐美代表俞大㵢（Alexander Yui）。外交部長林佳龍今（30日）表示，「並沒有啟動任何要調整的程序，目前駐美處功能也發揮得很好」。

立法院外交及國防委員會今邀集外交部、經濟部、陸委會、國安局、法務部、法務部調查局進行「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」和「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」報告。

國民黨立委徐巧芯質詢問及，川習會後是否會召回現任駐美代表、更換人選？林佳龍回應，政府與美方溝通機制穩定，最近包括APEC或川習會等，都證明了台美政府間溝通管道很暢通，也很順利在進行；至於駐美部分並沒有啟動任何要調整的程序，目前美處功能也發揮得很好。徐巧芯追問，所以沒有打算召回俞大㵢？林佳龍說，「目前沒有」。

