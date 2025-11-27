台灣握AI大命脈 她曝「這家台廠」最值得被信賴

鴻海第一位女性輪值執行長楊秋瑾3月底上任後，低調大半年，26日出席公開活動，大動作反擊市場最憂心的AI（人工智慧）泡沫化，喊話台灣在全球AI浪潮中扮演關鍵地位，鴻海更掌握AI伺服器高達4成的出貨量。

台灣對於全球AI發展有多重要？「台廠在全球AI伺服器代工占9成份額，在先進製程晶片製造擁有68％的市占率，證明台灣在科技製造整合實力上，處於全球領先地位。」楊秋瑾說。

鴻海垂直整合能力 穩坐全球AI伺服器龍頭

作為全球電子製造服務（EMS）龍頭，鴻海在AI伺服器領域也具備深厚優勢，楊秋瑾透露，鴻海一家公司就掌握全球AI伺服器市場約4成的出貨量。

廣告 廣告

而鴻海的優勢競爭力，來自垂直整合能力。根據她的說法，鴻海可以提供從GPU（圖形處理器）模組、伺服器整機、整櫃組裝、散熱、電源管理的完整方案。

從製造中心升級 扮演最可信賴的夥伴

「未來10年全球AI產業將迎來前所未見的成長週期。」楊秋瑾呼籲，台灣應憑藉其硬體優勢和製造實力，「角色應從傳統的製造中心，提升為全球AI最可信賴的合作夥伴。」

這不僅是鴻海的戰役，更是台灣科技界的戰役。鴻海正透過開放資源，利用董事長劉揚偉出任電電公會理事長的身分，推動海外「TEEMA科學園區」，率領台灣中小企業「抱團出海」，建立台灣產業長期影響力。