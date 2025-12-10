台灣援贈天主教聖言會 購置電腦予非洲5國學童

（中央社記者黃雅詩羅馬10日專電）駐教廷大使賀忠義今天代表台灣政府，捐款給天主教聖言會購置100台電腦，提供非洲5個國家天主教學校，協助偏鄉弱勢學子縮短數位落差，強化資訊運用能力，預計至少5000名非洲學子因台灣的愛心受惠。

天主教聖言會（The Society of the Divine Word，簡稱SVD）在全球擁有超過6000名成員。捐贈儀式今天在羅馬總會舉行，由聖言會總會長里貝羅（Anselmo Ricardo Ribeiro）代表接受。

台灣這項電腦援贈計畫，將嘉惠非洲的肯亞、迦納、莫三比克、安哥拉及波札那（Republic of Botswana）等5個國家天主教學校學童。

里貝羅致詞表示，台灣捐贈的不只是電腦設備，更是對人類尊嚴、知識和未來希望的投資，這些資源將為眾多青年打開大門，讓他們有機會獲得以往遙不可及的成長、技能和機會。此舉也體現美好的國際團結友誼，展示各國和天主教修會如何攜手合作造福社會，尤其惠及弱勢群體。

賀忠義致詞表示，盼藉此感謝聖言會多年來在台灣文化、教育、醫療及社福等各方面貢獻，聖言會在天主教輔仁大學的創辦及發展過程中扮演重要角色，使輔大成為培育台灣人才的重要搖籃；輔大今年12月慶祝建校100週年，總統賴清德親自出席祝賀，教宗良十四世也特別致賀函表達祝福。

賀忠義表示，盼透過此次合作呼應教宗對教育與青年的重視，民主自由的台灣長年積極參與國際人道援助，賴總統致力推動「價值外交」，與「天主是愛」精神完全契合，外交部長林佳龍為落實總統政策推動的「榮邦計畫」當中，數位與教育更是重要項目，能為非洲偏鄉弱勢提供協助。

賀忠義表示，今年恰逢聖言會創立150週年、輔仁大學100週年校慶，也是教廷希望禧年，這3個重要里程碑使今天儀式更具意義，也彰顯即將來臨的耶誕節意義；台灣是國際重要良善力量，未來將持續與教廷合作，為創造更美好世界盡一份力量。

里貝羅在會後致贈賀忠義紀念品，上面有聖言會的2位創辦人楊生（Arnold Janssen）、福若瑟（Josef Freinademetz），兩人均已被教廷追封為聖人。其中福若瑟曾在19世紀前往中國傳教20多年，最後逝世於山東，因此他的畫像都穿著中式傳統服裝，十分特別。

聖言會與華人天主教信仰淵源深厚，首位華人樞機主教田耕莘也隸屬聖言會。田耕莘1890年出生於中國山東，在國共內戰後離開中國，落腳台灣直至逝世。台灣的耕莘醫院即是田耕莘樞機募款創建。

聖言會總部內的牆上或架上，至今仍可見許多中式或東方色彩擺飾品，顯示聖言會傳教士在華人社會與亞洲國家，留下許多貢獻與足跡。（編輯：張芷瑄）1141211