台灣搖擺州在中部一帶…吳嘉隆指江啟臣不一定穩上：在地業者關稅最有感

此次台美關稅協議結果為傳統產業帶來好兆頭，在稅率與日韓持平的狀況下，較過往條件再提升些微競爭力，對此產業界普遍給予肯定；不過藍白卻對結果不甚滿意，更傳出可能在立法院阻擋協議通過。總體經濟學家吳嘉隆今（3日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，中部是傳產聚落，工具機、金屬加工、零組件業者很多都在台中、彰化一帶，他們對關稅數字最有感。他也說，台灣的搖擺州就是中部，即便他們大多偏藍，江啟臣也不一定可以選上台中市長。

吳嘉隆提到，台灣的中部，像台中、彰化這一帶啊，有很多工具機和零組件業者，他們原來是向中國批貨，然後在台灣進一步加工製造後用Made in Taiwan出口，AIT花了五到六年時間調查得很清楚，就是在幫中國洗產地，所以跟美國忽悠行不通的。



吳嘉隆說，台灣政權的爭奪，有時候民進黨贏有時候是國民黨贏，搖擺州就是中部。他說，江啟臣不一定可以選上台中市長，中部地區的工具機、零組件業者業者感受得到台美貿易協議帶來的好處，他們會去影響政治人物對啊，草根的利益會由下而上反映。



吳嘉隆表示，工具機業者、金屬加工業者，還有很多零組件業者都在中部，他們對於台美關稅談判的結果很高興，最近幾次自己跑台中就慢慢感覺到，原本那些業者很藍，但現在已經慢慢在改變。

