▲台灣撞球隊前往陝西揮杆，撞球運動為兩岸交流搭橋。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】日前在陝西舉辦的2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營系列活動之一，2026「兩岸（西北）檯球俱樂部團體交流賽」在西安舉辦，共有陝西與台灣兩地的7支球隊進入決賽，兩岸選手舉桿撞球交流球技、也聯誼有情，在輕鬆和諧的氛圍中拉近了距離、增進了瞭解。

主辦方表示，此次賽事秉承「以球為媒、以賽促融、以體育促交流」的宗旨，為深化陝、台體育文化交流，經過近一個月的初賽，共有來自陝台兩地的7支球隊進入決賽。賽場上，兩岸選手公平競技，展現出精湛的檯球技藝與良好的精神風貌；賽場下，大家促膝長談、互動交流，在輕鬆和諧的氛圍中拉近了距離。

▲ 此次與賽的兩岸選手，有檯球老練選手，也有初露鋒芒的後起新秀。

本次賽事在陝西省台辦指導下，由陝西海峽兩岸交流合作促進會主辦，希望通過檯球這一兼具智慧與活力的運動，為兩岸青年搭建一座堅實的友誼之橋。未來將持續深耕兩岸體育交流領域，舉辦更多形式豐富的活動，讓更多青年在檯球運動中感受中華文化的魅力，共同書寫兩岸融合發展的情誼。

本次賽事亮點是參賽的七支兩岸俱樂部隊伍，選手涵蓋不同年齡層與職業背景——既有征戰多年的檯球老練選手，也有初露鋒芒的00後新秀。賽事採用團體賽制，要求選手們默契配合，從組隊訓練到同台競技，每一個環節都在推動兩岸選手深度互動。

▲台青此行收穫滿滿，不僅以球會友收穫了真摯情誼，也參訪西安古城及見到難得的雪景。

除了緊張的賽事，活動之餘也安排了多項文化體驗環節，參賽選手將在比賽之餘，共同參觀西安等文化地標，在行走中觸摸中華文化脈絡。台青選手去參訪了西安博物院、大唐不夜城、西安城牆，感受陝西悠久的歷史文化，體驗陝西經濟社會發展現況。

特別的是，在這期間恰逢西安降雪，對於來自台灣、首次見到雪的選手而言，這場初雪讓大家欣喜不已，紛紛駐足拍照留念並專赴滑雪場體驗滑雪，難掩心中的興奮與雀躍。選手們興奮之情溢於言表，覺得此行是球技與文化及冬日冰雪體驗都兼具了，回去臺灣要把西安好好介紹給朋友，自己下次還要到陝西其他地方交流。

台青選手表示，「此次西安之行，收穫滿滿，不僅以球會友收穫了真摯情誼，見證了難得一見的雪景、體驗了滑雪的快樂，更在行走中讀懂了西安這個古城的歷史文化，很難地的經驗。」(照片主辦方提供)