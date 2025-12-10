台灣擬反制韓入境卡爭議 昔處理「外交僵局」成效一次看

我國多個駐外據點近幾年傳出被降格、遷館或稱呼遭矮化。（示意圖／本報系資料照）

近期外交部指，陸續接獲國人反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，除呼籲韓政府儘速更正，昨（9日）更強調，已注意到台韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處，表示會全面檢視與韓國政府關係，同時研擬可行方案中。此言一出，引發關注，懷疑台灣要如何以貿易或其它方式反制韓國？

針對此事，總統賴清德今（10日）回應，台灣跟韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常多，「我們希望台灣跟韓國能夠維持友好關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉」，在這種狀況之下，希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。言談之間並未有進一步說法。

其實，我外交處境艱難，近年在民進黨執政下，被大陸視為有多項舉措都屬敵意、搞台獨，也加強反制力道，讓我邦交與國際關係更加受限；其中我多個駐外據點傳出被降格、遷館或稱呼遭矮化情形，我方也雖都有積極因應，但效果究竟如何？

★南非片面降等、更名台灣駐處

以近年最被大眾熟知的正是，南非要求我駐處遷出首都普利托利亞，今年更強行將我代表處降級為「台北商務辦事處」，我方一度喊出「晶片制裁」，但執行前突叫停、自曝「南非表達願意協商」。惟溝通迄今進度如何？南非是否已退讓，目前仍不明，外交部亦無更新說法。

★奈及利亞封鎖我代表處

奈及利亞在2017年要求我代表處1周內撤離首都阿布加，否則無法保障人員安全，其後更派出25名武警封館、強制驅離館員，我方最終被迫將代表處遷往舊都拉哥斯，館名也從「中華民國駐奈及利亞商務代表團」降為「台北貿易辦事處」，是外館遭降級最具指標性案例之一；我方雖持續抗議，但迄今並無改善。

★斐濟再度修改我國駐斐濟代表處名稱

斐濟共和國外交部於2023年3月24日以節略正式知會我國駐斐濟代表處，自3月15日起恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji），並享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》之外交特權；但同年6月，外交部指出，近期斐濟政府迫於中國大陸蠻橫壓力，再次將我國駐斐濟代表處名稱改回「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji），外交部予以最嚴厲譴責，相信國際社會自有公斷。

★愛沙尼亞駐處因名稱陷僵局

日媒上月則曝光我設愛沙尼亞駐處因為「台灣或台北」名稱談不攏，設館已卡關2年，外交部雖多次表示正在協商，但目前沒有下文。

★宏都拉斯可望與台灣復交？

除了上述我代表處的情況，昔日友邦宏都拉斯曾棄台轉與大陸建交，但近日進行總統大選，開票至12/10雖尚無最後結果，兩位在野候選人都屬領先且立場均親台，讓外界預估，宏國未來有機會與台灣回復邦交。

關鍵就在於，2023年跟台灣斷交的宏都拉斯後，我方除全面停止雙邊合作計畫，立即撤離大使館、技術團及衛生中心人員等，更採經濟手段，不再買宏國重要產品「白蝦」；此後曾有報導指出，大陸原承諾購買宏國白蝦卻沒全數兌現；導致宏國重創，傳出宏國候選人擬轉向與台灣復交，是否有機會再度外交轉向，備受關注。

