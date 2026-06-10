台灣擬嚴管AI晶片出口轉運中國！胡采蘋狂酸：激發中國國企意志力

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[Newtalk新聞] 台灣研議加嚴AI晶片出口管制，未來未經許可將高階AI晶片或AI伺服器轉運至中國，可能面臨刑責。財經網美胡采蘋對此發文開酸，若杜絕走私是為了幫中國發展高科技產業，那等於是在「激發中國國企黨企們的意志力」。





胡采蘋表示，這波管制若成形，代表台灣對AI晶片走私問題的處理層級將提高。她形容這像是「新301」再來一次，過去是抓盜版，未來則可能變成抓走私晶片。她指出，在刑責正式修訂前，仍有罪刑法定主義限制，也就是法律必須先明定處罰，才有刑事追訴依據；但一旦新規上路，未授權轉運高階AI晶片或AI伺服器到中國，就可能不再只是行政違規。

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胡采蘋指出，中國企業不可能靠走私把AI晶片「買好買滿」。她認為，走私很難完全杜絕，但比起正常出貨與公開進口，取得過程會麻煩許多，成本、風險與難度也會提高。她也以美國大型AI企業採購先進晶片的規模作對照，強調中國若無法透過合法管道取得高階AI算力，取得速度與數量都會受到影響。





胡采蘋也反諷，有些說法認為，封堵走私反而能幫助中國發展自己的高科技產業。她酸稱，照這套邏輯，杜絕晶片走私就是在刺激中國國企與黨企的意志力，甚至還能讓中國「超英趕美」。她也以玩笑語氣說，若未來有人因走私被關，或許還要「跟監牢說謝謝」。





胡采蘋同時轉述《彭博》週二(9日)報導指出，台灣正在研議是否進一步收緊對中國的AI晶片出口管制，方向與美國近年對中國科技取得管道的限制一致。知情人士透露，相關內容已納入台美貿易談判討論。





報導指出，若政策最後拍板，未經授權將高階AI晶片或AI伺服器轉運至中國，未來可能首度被追究刑事責任。美國自2022年起，陸續限制中國取得輝達(NVDA-US)等企業生產的先進AI晶片，主要是避免相關技術被用於強化中國軍事能力。





不過依台灣現行規定，未經授權出口AI晶片目前尚未被視為刑事犯罪。也因此，若台灣接下來完成修法，代表AI晶片出口管制將從行政管理，進一步走向刑事責任。

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