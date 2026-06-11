台灣擬嚴管AI晶片銷中！從輝達伺服器走私案到出口管制 算力戰正式進入台灣主場

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AI晶片正在成為新的國安邊界。

外媒報導，台灣考慮加嚴銷往中國的AI晶片出口管制。這件事之所以重要，不只是台灣配合美國科技管制，而是台灣終於被推到AI算力戰的最核心位置。因為全球最先進AI晶片與伺服器供應鏈，離不開台積電、先進封裝、台灣伺服器廠與整個電子製造體系。

過去，出口管制常被理解成美國的事。美國列清單，美國限制輝達高階晶片輸中，美國要求盟友配合。但現在問題已經來到台灣面前：當高階GPU、AI伺服器與算力系統可能透過轉口、拆單、偽裝用途或第三地流向中國，台灣就不能只是製造者，而必須成為治理者。

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這是一個角色轉換。

台灣過去最強的是製造能力，現在必須補上制度能力。哪些晶片能出口，哪些客戶要審查，哪些產品需要最終用途聲明，哪些公司可能是白手套，哪些轉口路徑有異常，這些都不只是海關或經濟部的技術問題，而是國安治理能力。

AI算力不是普通商品。

高階AI晶片可以用於醫療、金融、製造、交通，也可以用於軍事模擬、無人機群、網路攻擊、監控系統與認知作戰。當中國把AI、軍民融合、資料中心與國家安全綁在一起，台灣就不能把AI晶片輸中視為一般商業交易。

這件事也會考驗台灣產業界。

管制越嚴，企業短期可能失去部分訂單，但若沒有可信任的出口管理制度，台灣在民主科技聯盟中的位置也會受到挑戰。真正有遠見的產業政策，不是什麼生意都做，而是知道哪些生意會傷害台灣的長期安全與國際信任。

台灣要成為AI時代的關鍵國家，就不能只會生產，也要會治理。製造能力讓台灣被世界需要，制度能力才會讓台灣被世界信任。美中科技戰越激烈，台灣越不能把自己看成被動夾在中間的小國，而要把自己定位為民主科技供應鏈的核心節點。

AI晶片出口管制不是台灣被迫選邊站，而是台灣開始承擔AI時代關鍵供應鏈國家的責任。這一步走得越清楚，台灣在全球AI秩序中的位置就越穩。

（圖片來源：AI示意圖）

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