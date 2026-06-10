台灣擬提升中國AI晶片管制 估推升合規成本

▲管制措施更加嚴格意味廠商必須要付出更多成本及人力來達到合規產品，但也代表可以獲得國際信賴及美國最先進設備跟技術授權，呼籲應從過去商業考量，更擴及到地緣政治考量。（圖／取自Unsplash圖庫）

[NOWNEWS今日新聞] 外媒報導，台灣政府擬配合美國政府要求，對AI晶片出口中國實施更嚴格管制。經濟部昨（9）日回應，持續與美方進行聯繫溝通，以落實雙方共同的出口管制目標。台經院產經資料庫總監劉佩真今（10）日表示，管制措施更加嚴格意味廠商必須要付出更多成本及人力來達到合規產品，但也代表可以獲得國際信賴及美國最先進設備跟技術授權，呼籲應從過去商業考量，更擴及到地緣政治考量。



據《彭博》報導指出，內容引述知情人士指出，台灣政府正考慮對銷往中國的AI晶片祭出更嚴格的出口管制，對齊美國的措施。如政府可以透過法制工具，限制配置輝達（NVIDIA）晶片的AI伺服器出口到中國。



對此，經濟部表示，美國作為台灣最重要的貿易夥伴，我持續在既有機制下，就高科技貨品的違規轉運等議題，持續與美方進行聯繫溝通，以落實雙方共同的出口管制目標。



考慮限制對中國AI晶片出口？經濟部：與美方落實共同管制



國際供應鏈複雜、隱匿 美國防堵網難滴水不漏



劉佩真表示，雖然美國政府試圖透過加嚴方式防堵中國企業，透過海外子公司取得先進AI晶片，實務上還是面臨比較大的漏洞。主因在於全球供應鏈複雜程度以及跨國網路匿名性，使得穿透性審查難以落實。



部分中資背景的海外子公司或空殼公司，往往能在多國中輕易隱匿實際受益人，透過層層第三方轉運，或是雲端租賃服務取得AI算力，所以這種跨境執法跟終端客戶身份實際追蹤，技術盲點可能導致美方出口管制網只是流於防禦，難以做真正的滴水不漏。



由於台灣掌握全球絕大多數高階晶片及AI伺服器組裝，美國持續關切台灣能否扮演好「閘口管理者」，希望台灣可以透過立法方式將晶片走私入刑化。



至於對台灣企業影響，她表示，雖然台積電等一線大廠早已嚴格地執行美國出口管制令，對中國營收依賴程度已大幅地降低，尤其高階AI晶片早就跟輝達同步，符合美國對於中國出口限制；但對成熟製程的中小型經營者及半導體通路商來說，確實造成業務影響。

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▲經濟部表示，美國作為台灣最重要的貿易夥伴，我持續在既有機制下，就高科技貨品的違規轉運等議題，持續與美方進行聯繫溝通，以落實雙方共同的出口管制目標。（圖／記者陳明中攝影）



管制加嚴短期增成本 長期換取國際信任



若管制措施加嚴，影響將從單純的晶片，延伸到後段的伺服器整機、邊緣運算設備，台灣企業未來就必須花費更多人力，時間釐清最終客戶的真實身份來避免相關刑罰，也會面對到較繁瑣行政流程跟法律風險，讓合規審查成本上升。



然而，若台灣政府調整，可以向國際社會來展示台灣保護智慧財產權跟國家安全的決心，另一方面也更能確保台積電等核心半導體企業，能夠持續獲得美國最先進設備跟技術授權，維繫在全球高階製程領導地位。



劉佩真總結，台灣政府未來若推動進一步管制，本質上就是犧牲部分的中國市場彈性，短期的合規成本上升換取美台之間戰略性互信，及在高科技供應鏈長期安全，也代表地緣政治之下，台灣廠商必須從過去比較商業邏輯，轉為更具有韌性，更強調在地緣政治上合規的一個國際科技陣營。

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