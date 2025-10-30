台灣擬改派駐美代表俞大㵢？林佳龍回應了

▲國民黨立委徐巧芯質詢時，關心是否會召回現任駐美代表、更換人選。（圖／翻攝自國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行川習會。有外媒報導，多名消息人士則指出，台灣有意改派駐美代表，加強與川普圈子的有效互動。對此，外交部長林佳龍駁斥，「我們並沒有啟動任何要調整的程序，目前美處功能也發揮得很好」。

根據CNN報導，美方高層官員雖認為，川普不太可能在會談中被迫表態反對台灣獨立，但川普拒絕排除讓台灣成為美中貿易談判籌碼的可能性，因此讓台北當局產生擔憂，害怕美方立場可能有所動搖。多名消息人士則指出，台灣有意改派駐美代表，加強與川普圈子的有效互動。

廣告 廣告

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、大陸委員會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，並備質詢。

國民黨立委徐巧芯質詢時，關心台美關係在川習會後掌握如何？是否會召回現任駐美代表、更換人選？



對此，林佳龍回應，針對最近幾件事，包括APEC或川習會等，台美政府間溝通管道很暢通，也很順利在進行。至於駐美部分，「我們並沒有啟動任何要調整的程序，目前美處功能也發揮得很好」。



徐巧芯追問，所以沒有打算召回俞大㵢？林佳龍說，「目前沒有」。





更多 NOWnews 今日新聞 報導

淘寶、拼多多要被下架了？陸委會鬆口：大方針是這樣

川習會登場 朱立倫喊話：希望對未來台海和平有更大幫助

川習會今登場 林佳龍：密切關注美中會談「對台美關係有信心」