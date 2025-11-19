台灣擬普發全民安全指引 獲芬蘭等友盟國大力肯定
即時中心／顏一軒報導
台灣預計於明（2026）年1月5日前，比照選舉公報模式向全台980萬戶家庭發送新版《台灣全民安全指引》，以協助民眾理解各類災害與危機時的應變方式。相關政策遭到在野黨惡意批評，質疑浪費公帑、杞人憂天。不過事實上，在手冊推出後，已獲得芬蘭、美國與德國等國際友盟熱烈迴響，並在官網或社群平台發聲肯定。
芬蘭商務辦事處透過官方臉書指出，芬蘭在民生安全準備與危機應變方面擁有悠久而完善的傳統，政府提供完整線上備災指南，協助民眾在遇到非常事件可以採取正確行動。貼文強調，雖然威脅發生機率不高，但「保持良好準備」始終是芬蘭全社會韌性的基礎；同時肯定台灣最新發布的《全民安全指引》，認為此舉可以提升大眾安全意識，使民眾能在突發狀況中採取適切行動。
美國在台協會（AIT）則於其官網「Emergency Preparedness」頁面提供多項應急準備資訊，包含地震、颱風等災害的事前準備建議與事後行動指引。AIT 也在網站中特別推薦參考國防部推出的《台灣全民安全指引》，肯定其內容對居民具實質幫助。
德國在台協會（GIT）近期也於社群平台發布貼文，向民眾介紹《全民安全指引手冊》，並提醒手冊提供多種緊急情境下的自救與互助方式，附下載連結供民眾索取。貼文指出，各國皆逐步重視公民在危機中的行動能力，台灣推行此政策與國際方向一致。
新版《台灣全民安全指引》於九月發布後廣受民眾好評，頻頻詢問如何取得者眾。總統賴清德也在九月份全社會韌性委員會國際論壇中宣布，將確保每個家庭都能拿到手冊，使全民具備基本防災與避難知識，這正是全社會韌性的重要一環。
事實上，全球多國均將普發安全手冊視為必要措施。不僅受到俄烏戰爭威脅的歐洲鄰近國家如捷克、法國已於今年宣布家戶普發，長期面臨俄羅斯壓力的北歐國家芬蘭、瑞典、愛沙尼亞等也皆採行相同模式。台灣近年推動此政策，亦獲多個歐洲友邦肯定。
今年歐盟更通過韌性整備綱要，強調提升平時準備能力、確保危機時安全，方向與台灣相同。國防部新聞稿指出，充分準備以因應不可預測的災害風險，是保障國人生命與財產安全的長期公共投資，並呼籲國人支持。
對此，國防部長顧立雄今日受訪時表示，包括瑞典、芬蘭、捷克、愛沙尼亞等多個民主國家早已普遍推行此類家戶手冊，因此台灣做法「並非特例，而是國際趨勢」。
顧立雄指出，過去推出手冊已獲得大量民眾好評，並有許多人詢問紙本版本，而政府也必須顧及數位落差，因此普發紙本可確保每一戶在面對緊急狀況時，都能取得必要資訊，保障生命與財產安全。
