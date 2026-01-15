台灣攜手美國鳳凰城 國發會：深化半導體、新創與AI合作生態系

國發會副主委詹方冠今天( 15日)表示，台灣與美國亞利桑那州鳳凰城的產業與新創合作，正式邁入新里程碑。隨著台積電近年擴大在亞利桑那州投資，鳳凰城已成為台灣最熟悉的美國城市之一，雙方也透過半導體產業建立深厚夥伴關係。

美國亞利桑那州鳳凰城是台積電設廠重要據點，國發會旗下的Startup Island TAIWAN台灣創業島15日在國發會及AIT見證下，與鳳凰城市長蓋蕾歌(Kate Gallego)、大鳳凰城經濟委員會GPEC執行長Christine Mackay 、Tesoro創投加速器創辦人Andy Lombard 、工研院南分院執行長李宗銘共同簽署合作備忘錄(MOU)。

國發會副主委詹方冠致詞時指出，此次雙方簽署合作備忘錄(MOU)，象徵合作層次進一步升級，未來不侷限於製造領域，更將延伸至軟體、創新及共享的新創生態系，全面深化台美產業鏈結。

他強調，這份MOU並非從零開始，而是建立在過去兩年的具體成果之上。自2024年起，Startup Island TAIWAN就與GPEC密切合作，已協助多家台灣新創成功進入鳳凰城市場，並持續成長，驗證結合台灣研發實力與鳳凰城市場及臨床環境的合作模式，具高度互補與雙贏效益。他說：『(英文原音)雙方將把既有的新創成功案例，轉化為長期成長動能，合作領域也將進一步擴及人工智慧AI、先進半導體等關鍵技術，目標是協助更多新創團隊走向國際，並持續拉近台灣與鳳凰城兩大創新生態系的距離。』

蓋蕾歌致詞時也指出，鳳凰城正持續崛起，成為北美半導體與人工智慧(AI)技術創新的核心城市，並致力於打造結合製造實力、突破性創新、全球人才與智慧資本的完整創新生態系。此次與Startup Island Taiwan簽署的MOU，將向全球新創創辦人、工程師與投資人釋出明確訊號，鳳凰城不僅歡迎國際人才，更視其為城市未來發展不可或缺的一環。

她也強調，日前她與賴清德總統會晤，雙方皆高度支持亞利桑那州與台灣之間持續擴大經貿與投資合作。她並對台灣夥伴長期以來的支持表達感謝，期盼未來共同創造更多就業機會與經濟成長動能，讓台美雙方民眾共享合作成果。(編輯：陳士廉)